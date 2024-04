Garofalo brilla, ma l’Italia finisce fuori dal podio

Il 4° posto con 14 penalità totali di un’inedita Italia nel ’tre stelle’ Eef a Gorla Minore vale 100 punti, migliore score tra rivali dirette nella marcia verso la semifinale di Budapest in settembre. Soddisfazione quindi in prospettiva, e anche per un paio di binomi capaci di almeno un percorso netto su due: Lupino-Iniesta (4/0) e Garofalo-Hero (0/4). Qualche perplessità resta su due punti.

Primo: la performance della Martinengo con il 9 anni Captain Morgan Weering Z (22/2), segno che il nuovo binomio necessita ancora di messa a punto, e di Casadei con Chagracon Ps (4/8) che negli ultimi appuntamenti – spiace dirlo perché l’ancor giovane carabiniere è un talento assoluto – stenta ad andare a segno.

Secondo: il c.t. Porro fatica a mettere insieme una squadra competitiva, a un mese dal ’cinque stelle’ di Piazza di Siena. Tre di questi ’comprovati’ non erano in squadra a Gorla, bensì a Fontainebleau: Camilli (Casa Blue PS e Odense Odeveld), De Luca (Curcuma Il Palazzetto e Don Vito), Gaudiano (Jaja e Chalou).

Probabile che proprio loro saranno lo zoccolo duro della Nazionale per Roma. Gli altri due scaturiranno dalle prossime gare. Magari Bucci riuscirà a recuperare l’infortunato Cochello. Per la cronaca: ha vinto la Svizzera (0), davanti a Germania (4) ed Emirati Arabi (8).