Gaudiano strega Piazza di Siena. Parata di stelle nel Gran Premio

Ha fatto sperare in una vittoria italiana fino agli ultimi due percorsi del barrage, Giacomo Bassi con lo stallone Cape Cod, nel "piccolo" GP Trofeo Loro Piana, gara principale di ieri a Piazza di Siena. Alla fine ha chiuso al 3° meritatissimo posto, dopo che l’olandese Willem Greve (Grandorado Tn Nop) penultimo a partire, ha vinto stabilendo un tempo migliore, irraggiungibile anche dall’ultimo al via, il tedesco Mario Stevens (Sarissa) che si è classificato al 2° posto. Solo 5 i doppi netti in questa prova assai selettiva (h. 1,55 m).

Bassi, 32enne cavaliere di Imola, è stato l’unico azzurro, con il qualitativo stallone baio di 11 anni allevato in Italia, ad accedere al barrage. Certamente questo è un altro binomio che il "cittì" Porro terrà presente per irrobustire le file azzurre. Prima della gara la dirigenza di Fieracavalli ha presentato alla Casina di Raffaello la sua nuova brand-identity, durante un cocktail per addetti ai lavori e amici. Poi, terminato il "piccolo" GP e in attesa che iniziasse la Sei Barriere, nell’ovale smeraldino di Piazza di Siena è andato in scena l’accordo tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) e la Fise, per il recupero dei cavalli da corsa a fine carriera e il loro riaddestramento per l’utilizzo nell’equitazione. A suggellare l’accordo c’erano il sottosegretario Masaf Patrizio La Pietra e il presidente Fise Marco Di Paola. A quel punto il fantino Manuel Porcu (vincitore di 350 corse) ha consegnato la 5 anni purosangue Frabematt all’asso del polo di origine argentina Patricio Rattagan. E ha preso il via la Sei Barriere Loro Piana, con 10 partecipanti fra i quali 5 italiani. Al quarto passaggio l’unico a superare ancora indenne tutta la mezza dozzina di salti, con l’ultimo a 1,95 m di altezza, è stato l’inesauribile Gaudiano che, in sella alla grigiona Jaja, ha siglato la spettacolare prova (0/0/0/0) davanti all’irlandese Daniel Coyle su Lena Vdl (0/0/0/4) e a Nico Lupino su Net Twist van’T Ruytershof, che aveva commesso errore già al terzo passaggio (0/0/4). Al 7° posto parimerito la Simoni su Cachgon e Guido Grimaldi con Cheyenne de La Violle (entrambi 0/4), al 10° Eugenio Grimaldi con Chanimo (4). In mattinata la belga Zoe Conter (Lazy) aveva firmatro la "145" Premio Kep Italia".

Oggi il Csio di Roma Piazza di Siena si conclude con la gara-clou individuale dell’intero meeting, il Rolex Gran Premio Roma. Nove gli azzurri qualificati: la Ciriesi, De Luca, A. Garofalo, G.Garofalo, Grossato, la Martinengo-Marquet, Lupino, Pisani, Zorzi.

In Tv: ore 7.30 Rai Sport, Differita L.P. Sei Barriere, ore 12.25 Rai Sport Diretta Rolex GP Roma, ore 14.00/15.20 Rai 2, Diretta Rolex GP Roma.