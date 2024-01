Gaudiano vince a Doha. A Lipsia in gara Ciriesi,. Benatti e Grimaldi

Fine settimana fitto di eventi e Gaudiano vince subito a Doha, Qatar. In sella a Vasco 118 l’azzurro ha siglato una categoria di 1,45 m a "due stelle" valida per il ranking Fei. Come difficoltà sarebbe la gara "intermedia" rispetto al livello massimo nei meeting maggiori (h. 1,60 m), ma Gaudiano non è andato a Doha a "rubare le caramelle" ad avversari meno quotati di lui – prenderà parte anche al "quattro stelle" con relativo GP –. Bensì per una precisa strategia rivolta, caso mai, alla computer list internazionale. Come noto, meglio si è classificati in tale graduatoria e maggiori sono le possibilità accedere agli eventi più importanti. Addirittura il Global Tour per i migliori del ranking Fei prevede la partecipazione senza spese, gratis insomma. Oltre a tutto questo ricordiamo che Gaudiano era secondo dietro Camilli, il vincitore della apposita classifica per i posti individuali alle Olimpiadi. Si sa che alla fine sarà la Federazione a decidere chi andrà a Parigi, indipendentemente da chi abbia ottenuto quell’unico posto: di norma la Fise iscrive ai Giochi Olimpici chi ha ottenuto la qualifica, e Camilli lo merita ampiamente. Ma intanto Gaudiano si tiene pronto coi motori accesi. Con lui a Doha c’è anche Previtali (Come On Semilly), vedremo gli esiti nel week-end. L’altro grande evento è a Lipsia, ossia la 11ª tappa della Fei World Cup cui partecipano la Ciriesi (Cape Coral, Jandino), Benatti (Cantalina, Casanova Z) e Grimaldi (Narco de Kalvarie, Messi 7, Gentleman). Poi Mopneta e Nogara a Vejer, Spagna, la Martinengo a molti altri a Oliva. I punti del ranking fanno gola a tutti.