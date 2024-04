Gema vince all’overtime. E si ’guadagna’ Fabriano

RIMADESIO DESIO

GEMA MONTECATINI

DESIO Fumagalli 10, Sodero 29, Caglio 2, Mazzoleni 4, Maspero 5, Baldini 18, Giarelli 15, Tornari 3, Valsecchi, Klanskis ne, Elli ne, Raffaldi ne. All. Gallazzi.

MONTECATINI: Savoldelli 17, Mastrangelo 16, Passoni 8, Korsunov 9, Di Pizzo 18, Pirani 10, Corgnati 10, Angelucci 3, Dell’Anna, Mazzantini ne. All. Del Re.

Arbitri: Lillo e Galluzzo. Note: parziali 19-24, 39-43, 58-56, 81-81.

Si fa attendere fino all’ultimo l’ufficialità del quarto posto, ma alla fine la piazza ai piedi del podio se la prende la Gema Pallacanestro Montecatini, che passa 86-91 a Desio dopo un supplementare. Ai quarti incrocerà Fabriano. Gema sprinta 6-1 in avvio con Korsunov, ma i due falli di Passoni fanno disperare Del Re. Gema funziona anche in difesa, almeno fino a che Baldini non fa il suo ingresso dalla panchina: l’ex San Vendemiano timbra 14 punti in neanche 9 minuti di gioco e dal -9 di metà prima frazione la Rimadesio si rifà sotto (27-28). Pirani trascina i "leoni" termali, che capitalizzano al meglio gli ultimi possessi del secondo quarto e vanno al riposo lungo con 4 punti di margine grazie al buzzer beater di Mastrangelo (39-43). Lo stesso numero 11 apre nel peggiore dei modi la ripresa con il tecnico che manda in lunetta il solito Baldini. Desio torna a -1 prima che Savoldelli spari la tripla che ricaccia indietro i brianzoli. Di Pizzo fa 2/2 ai liberi e Gema sale a +8, poi però si addormenta e subisce un parziale di 9-0 che permette all’Aurora di sorpassare (53-52). L’alley-hoop Passoni-Corgnati vale il controsorpasso, Desio restituisce il favore, Mastrangelo pareggia dalla lunetta ma negli ultimi 5 secondi del terzo periodo Fumagalli trova il modo di segnare. Il quarto periodo si apre col canestro di Giarelli, Gema riesce a ribaltarla con gli 8 punti nel quarto di Di Pizzo e la bomba di Passoni nel momento clou del match. Sodero con una tripla da fantascienza la porta all’overtime, dove gli uomini di Del Re non tremano: Gema stringe le maglie in difesa e si prende il match subendo solo 5 punti nell’overtime.

Filippo Palazzoni