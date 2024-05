Il ’Della’ non si accontenta: "Pistoia può competere"

"Esserci è stupendo: penso che nessuno di noi e nessuna delle persone che sono all’interno della pallacanestro italiana pensasse che riuscissimo ad arrivare ai playoff. Però ce l’abbiamo fatta grazie alla forza di squadra e per noi è un’emozione unica e a livello personale uno stimolo in più a fare bene ed ora ce la godiamo". Parole e musica del capitano biancorosso, Gianluca Della Rosa. In effetti era difficile se non impossibile pronosticare ad inizio stagione che Pistoia potesse arrivare tranquillamente alla salvezza, stare saldamente dentro le prime otto e chiudere la sesto posto in classifica. E invece è andata così ed ora i biancorossi sono pronti per giocarsi i playoff. Il primo ostacolo da superare sarà la corazzata Brescia, squadra che in campionato ha battuto Pistoia sia all’andata che al ritorno.

"Brescia è una squadra fortissima – prosegue Della Rosa – ed è quella che ci può dare più noia rispetto alle altre, anche se tra Milano, Bologna o Venezia... sarebbe stata durissima comunque. Brescia, però, è una squadra per noi complicata per il tipo di gioco che esprime perché ha un roster lungo, sono grossi fisicamente ma stiamo preparando la sfida nel migliore dei modi. Per noi già aver conquistato la salvezza era stata una soddisfazione immensa figuriamoci essere qui a giocarci i playoff". Della Rosa dopo aver giocato i playoff in Legadue per la promozione adesso, sempre da capitano, guiderà la squadra nei playoff scudetto: un’emozione ancora più grande.

"Voglio raccontare un piccolo aneddoto – afferma il capitano biancorosso –. Lunedì abbiamo fatto la riunione con gli arbitri e con tutti i capitani dei playoff e, già solo ad essere lì con Belinelli, Melli, Della Valle e tutti gli altri, è stata un’emozione unica. Se ripenso a quattro anni fa, l’anno del covid, dove giocammo a lungo lontani dal PalaCarrara e all’ultimo tuffo riuscimmo ad entrare nei play off contro Napoli perdendo poi 3-0...". Sembra passato un secolo, ma non è così. "Poi è arrivato Brienza e da lì è nato tutto, è partito un periodo di grandissimi successi e soddisfazioni sia personali che di squadra e per tutti i nostri tifosi". E adesso arriva il momento più alto della stagione e per molti dei biancorossi si tratta della prima volta ed il difficile è capire come si affrontano partite del genere. "Diciamo che noi siamo i massimi esperti di playoff ma in A2 – spiega Della Rosa – non penso ci siano molte differenze su come affrontarli, ovvio che la qualità ed i livello siano nettamente più alti. Dovremo farci trovare pronti, non dobbiamo darci per vinti ma entrare subito con l’idea che possiamo andare a fare risultato a Brescia e poi giocarcela a Pistoia. Quest’anno abbiamo vinto più fuori che in casa – conclude Della Rosa –ma il PalaCarrara è un fattore clamoroso e ci potrà dare una grossa mano". A proposito, lunedì prossimo scatterà la prevendita per gara-tre: sul sito ufficiale del club biancorosso sono disponibili tutte le informazioni del caso.

Maurizio Innocenti