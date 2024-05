La buona notizia. Premi per l’utilizzo degli italiani. I biancorossi ’battono cassa’

Non solo risultati, anche ’linea verde’. L’Estra Pistoia si è infatti aggiudicata un bel gruzzolo di risorse (intorno ai 70mila euro, secondo le prime stile) relativo ai premi di valorizzazione per l’utilizzo dei giovani italiani. Nello specifico, Pistoia è quarta nella categoria Under 23 e terza in quella Under 26.

Nella prima classifica, che coinvolge tutte le società, c’era in palio un premio di 250mila euro da suddividere tra le prime 5 società che hanno ottenuto la miglior percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 23 (il calcolo di tale percentuale è effettuato dividendo i minuti giocati da tali atleti per i minuti complessivi al termine della ventisettesima giornata di campionato), più altri bonus. Dopo l’elaborazione finale dei minutaggi, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il primo posto schierando giocatori italiani e di formazione per 1518 minuti, seconda l’Openjobmetis Varese con 1.134 minuti. Seguono la NutriBullet Treviso Basket con 935 minuti seguita dall’Estra Pistoia con 723 minuti e dalla Unahotels Reggio Emilia con 367 minuti.

Nella seconda graduatoria, che coinvolge solo le società che hanno scelto di utilizzare la formula del 5+5, c’era in palio un premio di 250.000 euro da suddividere tra le società con la migliore percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 26. La Carpegna Prosciutto Pesaro, terza classificata in questa graduatoria ma retrocessa in A2, ha perso il diritto al premio. L’Openjobmetis Varese ha conquistato il primo posto schierando giocatori italiani e di formazione per un totale di 2.004 minuti (pari al 37,1% del complessivo), seguita dalla Vanoli Basket Cremona per un totale di 694 minuti (12,7%). Terza classificata è l’Estra Pistoia per un totale di 241 minuti (4,4%) mentre chiude la classifica delle squadre premiate la Dolomiti Energia Trentino con un totale di 153

minuti (2.8%).

