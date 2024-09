Gerli "È il miglior Modena degli ultimi anni"

Se la famosa scintilla di cui parla Bisoli sarà definitivamente scoccata, ne avremo riscontri sabato pomeriggio quando al Braglia arriverà la Juve Stabia. Intanto c’è stato un punto di metà settimana, e si è fatto con Fabio Gerli, sicuramente uno dei giocatori più positivi in questo inizio di stagione.

"A Cesena ho visto una buona prestazione della squadra, meritavamo sicuramente la vittoria. È chiaro che in alcune situazioni dobbiamo ancora crescere, ma abbiamo dimostrato che siamo diventati una squadra e ci sono tute le basi per fare bene nelle prossime partite. Due gare in casa di fila? Certo, ma prima di pensare alla Sampdoria concentriamoci sulla Juve Stabia che incontreremo tra tre giorni". Dopo l’operazione che gli ha fatto saltare la parte finale della scorsa stagione, il centrocampista canarino ha recuperato in anticipo sulle tabelle presentandosi già in gran spolvero alla prima di campionato a Bolzano. "Quando mi sono operato il mio obiettivo era di essere disponibile già all’inizio del torneo. È chiaro che non mi sarei aspettato un impiego da titolare sin da subito, devo ringraziare il mister che mi ha dato subito fiducia. Sono soddisfatto del mio inizio di stagione, è chiaro che si può crescere e infatti credo di non essere ancora al cento per cento; diciamo che l’unica cosa che mi rammarica è che avremmo meritato qualche punto in più". Sugli obiettivi della squadra: "Non so dove potremo arrivare, vediamo dove saremo a metà marzo. Ma sono convinto che siamo una squadra forte e che lotteremo per posizionarci stabilmente nella parte sinistra della classifica in un campionato dove anche un solo centimetro può fare la differenza".

Forse la squadra, inusuale per una formazione guidata da Bisoli, in queste prime gare ha subito qualche gol di troppo: "Ci aspettavamo anche noi di subire qualche rete in meno, il mister lavora tantissimo sotto questo aspetto. Appena limeremo qualcosa nella fase difensiva i risultati positivi arriveranno: se analizziamo però una per una le reti subite, secondo me non ci sono stati degli errori specifici". Gerli continua parlando anche di possibili chiamate dalla serie A, "non ne ho mai avute, ovvio che se ci fosse stata l’occasione ci avrei pensato, credo sia normale per un calciatore", poi dice apertamente che questo è il miglior Modena in cui ha giocato: "È la squadra più forte degli ultimi anni, non ho dubbi e faremo un grande campionato". Gli chiedono poi del suo ex compagno Bonfanti, attualmente capocannoniere della B con il Pisa: "Beh, anche qui aveva dimostrato di essere un giocatore forte. Adesso evidentemente è in fiducia, ha trovato un ambiente in cui lavora bene. Ci sta che dopo tre anni si abbia anche la voglia di provare esperienze nuove, ha trovato nuovi stimoli e gli auguro ogni bene perchè è un bravo ragazzo ed un amico".