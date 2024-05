Ginnastica artistica. Cecilia Riva si aggiudica il campionato

Le Allieve Gold dell’Edera Artistica si sono messe in luce sabato scorso a Cesena nell’ultima tappa del campionato regionale Gold Allieve FGI di ginnastica artistica. Nella categoria A1 Cecilia Riva ha vinto il campionato con 130.475 punti distanziando la seconda di oltre 6 punti. Alla gara hanno partecipato 19 atlete. Nella categoria A2 Rebecca Dell’Aquila ha sfiorato il primo posto con 175.775 arrivando seconda a soli 0,025 dalla prima. Quarto posto per Serena Randi nella stessa categoria. Nella A3 Camilla Riva ha vinto il campionato con il punteggio di 163,850 con oltre 7 punti di vantaggio sulla seconda posizione. Infine in A4 si è laureata vice campionessa Emma Belogi che con una buona gara ha chiuso a 163.150 punto a poco più di 2 punti dalla prima e con 8 lunghezze di vantaggio sulla terza. "Siamo molto orgogliosi di aver sei ginnaste su sei partecipanti, qualificate alla fase Nazionale che si svolgerà dal 17 al 19 maggio a Riccione – afferma la direttrice tecnica Simona Andrini -. Ringrazio tutte le allenatrici per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo".