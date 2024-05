Ginnastica artistica, nuovo Euro assalto delle azzurre dopo l’exploit delle Juniores

Rimini, 3 maggio 2024 – Italia inarrestabile anche nella categoria Junioresa gli Europei di Rimini. Le Fate della ginnastica artistica conquistano la medaglia d’argento nella finale a squadre e nell’All Around individuale con Giulia Perotti, superate solo al fotofinish dalle avversarie francesi.

Gioie continentali che si sommano a quelle delle colleghe Seniores che nella prima giornata di gare riescono a candidarsi per un posto nella finale a squadre, vincendo anche oro e argento nella competizione individuale All Around rispettivamente con Manila Esposito e Alice D’Amato. La squadra diretta da Salvatore Casella tornerà in pedana domani pomeriggio, sabato, dalle 16.15, in onda su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Obiettivo delle atlete vincere le finali individuali ad attrezzi a cui si sono qualificate ieri. Le possibilità non son poche, le finali a cui le azzurre parteciperanno sono sei. Manila Esposito, gia mattatrice dell’All Around gareggerà per una medaglia alla trave e al corpo libero, l’argento di giovedì Alice D’Amato anche lei alla trave e alle parallele asimmetriche. Ultimo atto anche per Angela Andreoli che salirà sulla pedana continentale nel corpo libero. Alle parallele asimmetriche chance europea per Elisa Iori.