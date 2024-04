Ginnastica artistica, Giorgia Villa salta l'Europeo di Rimini. Al suo posto Angela Andreoli

La sfortuna, spesso, ci vede benissimo. Ne sa qualcosa Giorgia Villa, capitana della squadra azzurra di Ginnastica artistica, costretta a dare forfait per gli Europei di Rimini (2-5 maggio per le gare femminili). A dare la notizie è stata lei stessa, sul suo profilo Instagram: «Ciao ragazzi, purtroppo sono qui per dirvi che non prenderò parte al Campionato d’Europa. Come ben sapete la mia salute in queste settimane ha deciso di mettermi KO…Sto facendo delle visite in questi giorni per capire cosa mi è successo e cosa posso fare per star meglio! Ne ho superate tante, tanti ostacoli, tanti… non sarà sicuramente questo a buttarmi giù! È difficile, un’altra batosta ma non ci arrendiamo nemmeno questa volta…l’obiettivo resta sempre quello (il riferimento è ai Giochi di Parigi 2024, ndr). Grazie per tutti i bellissimi messaggi, sono davvero felice di avere tante persone vicino a me che mi aiutano! Ci vediamo presto in gara.Sempre con il sorriso. Sempre. La vostra Gio». Nonostante nella foto, in bianco e nero, non appaia sorridente Villa non ha intenzione di demordere. In questi anni, tanti, spesso troppi, sono stati i guai fisici. A partire da un serio problema al tendine d’Achille nel 2018, fino all’infortunio alla caviglia che le ha fatto saltare i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 a poche settimane dalla partenza per il Giappone.

A darle man forte pure la collega di Nazionale, Vanessa Ferrari che di infortuni ne sa qualcosa e che da mesi sta affrontando gli strascichi di una brutta influenza: “la salute ultimamente gioca brutti scherzi…”, ha scritto la farfalla di Orzinuovi, allegando un emoji a forma di cuore. Già lo scorso weekend, a causa di un virus intestinale, la capitana delle Fate aveva dovuto saltare il Torneo Internazionale di Jesolo – Memorial Peggy Pasian, poi vinto, nell’all around dalla formazione italiana. Al suo posto, per l'imminente Europeo, il d.t Enrico Casella ha convocato un’altra lombarda Angela Andreoli che farà parte della squadra (vice campione in carica) insieme ad Alice D'Amato, Asia D'Amato, Elisa Iorio e Manila Esposito.