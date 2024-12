Ginnastica, Gherardo Tecchi non si ricandida alla presidenza generale: “Largo ai giovani”

Parma, 14 dicembre 2024 – Gherardo Tecchi non si ricandiderà alla presidenza della Federazione Ginnastica d'Italia per il quadriennio olimpico 2025/2028. Lo ha annunciato lo stesso Tecchi oggi a Parma in occasione dell'ultimo Consiglio Direttivo Federale dell'anno.

Tecchi in due mandati ha ottenuto sette medaglie olimpiche, divenendo il presidente FGI più vincente di tutti i tempi, insieme al commissario Giuseppe Corbari, reggente durante i Giochi di Los Angeles 1932 - dove l'Italia vinse 4 ori, 1 argento e 2 bronzi - davanti a Guido Ginanni, secondo a quota sei medaglie olimpiche (3 a Roma 1960 e 3 a Tokyo 1964), Giulio Sironi, cinque medaglie olimpiche (3 a Parigi 1924 e 2 ad Amsterdam 1928) e lo stesso Agabio (3 ad Atene 2004 e 2 a Londra 2012).

Fari puntati recentemente sul presidente marchigiano, balzato agli onori della cronaca anche per alcune intercettazioni legate al caso dei presunti abusi psicologici sulle Farfalle della ginnastica ritmica Anna Basta e Nina Corradini.

"Avevo preso questa decisione già prima delle Olimpiadi - ha detto Tecchi in Consiglio - Infatti non sono andato neanche a Parigi, ma ho seguito con il cuore in gola le imprese delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Ritengo giusto, alla mia età, di fare largo ai giovani. Sono cresciuto, sportivamente, nel mondo della pallavolo, sono stato un velista, ma la ginnastica è e rimarrà per sempre la mia vita".