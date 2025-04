Ginnastica ritmica, Raffaeli d’oro a Baku: “Dedicato a Mattarella”

Sofia Raffaeli ha conquistato l’oro nell’all around in Coppa del Mondo nella tappa che si sta disputando a Baku (Azerbaigian) con il punteggio complessivo, sui quattro attrezzi, di 113.400. Un successo dedicato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sua costante vicinanza al mondo dello sport. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 era seconda a metà gara dopo le prove con il cerchio e la palla, poi l’azzurra ha dato spettacolo con clavette e nastro ed è riuscita a superare l’ucraina Taisiia Onofriichuk che ha concluso le sue esibizioni al secondo posto(113.250). Il terzo gradino del podio è stato occupato dalla bulgara Stiliana Nikolova (113.150). “Sono molto contenta, soprattutto di aver concluso una gara senza errori – ha dichiarato la Raffaeli - Dopo che a Sofia avevo conquistato una sola finale, per me questa è una bella rivincita. Ora ripartiamo da qui e domani spero di fare anche meglio, aggiungendo qualche elemento che non ho eseguito in qualifica, proprio per non rischiare. Per ora sono molto soddisfatta del lavoro che stiamo portando avanti. Una dedica? Oltre a Fabriano, alle Fiamme Oro e la mia Federazione, vorrei dedicare questo risultato al Presidente Mattarella, che è sempre stato molto vicino a noi sportivi e al quale auguro una pronta guarigione”. Sulla stessa lunghezza d’onda la sua allenatrice Claudia Mancinelli: “Rimaniamo concentrate. Sicuramente l’oro di oggi ci sprona ancora di più. Sofia ha condotto una gara molto intelligente, gestendo bene la pressione delle aspettative e controllando gli esercizi. Domani speriamo di far passare una bella Pasqua ai nostri tanti tifosi che staranno incollati alla tv”. Strepitose anche le Farfalle della rinnovata squadra azzurra, che con il quarto miglior punteggio con cerchi e palle arrivano ad un soffio dal podio all around e centrano la seconda finale di Coppa. En plein della federginnastica azzurra che domani sarà l’unica Federazione insieme alla Bulgaria, a gareggiare in tutte le final eight della World Cup di Baku. Nelle finali alle clavette e al nastro, oltre alle Raffaeli, i colori azzurri saranno difesi anche dalla neopoliziotta friulana Tara Dragas, che oggi si è classificata undicesima. Dalle ore 12 di domenica tutte le gare saranno trasmesse in diretta da La7d.