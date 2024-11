Giornata agrodolce. Bene per il CmC. Legends invece stecca

Il Cmc si rimette in carreggiata, i Legends no. E’ questa la sintesi della quarta giornata del campionato di divisione regionale 1. I biancocelesti di coach Michele Bertieri faticano (vittoria all’over time), ma alla fine capitalizzano la trasferta in casa del fanalino di coda Monsummano (73-81), mentre i gialloviola di coach Antonio Fiorani invece inciampano per la seconda volta consecutiva (questa volta tra le mura amiche) contro la capolista Calcinaia (63-73). E se per il Cmc quelli conquistati sono due punti utili per affrontare con maggiore tranquillità il derby in programma domenica prossima, per i Legends di capitan Benfatto (nella foto) oltre alla beffa della sconfitta dopo aver condotto per oltre mezz’ora, sono arrivate anche le sanzioni del giudice sportivo con l’inibizione dal 28 ottobre al 3 novembre del ds Giovanni Pennucci per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e con la ammonizione per il malfunzionamento dell’apparecchio dei 24 secondi (prima infrazione). E già le prime quattro giornate hanno confermato l’equilibrio e le difficoltà del girone A. La classifica: Pescia e Calcinaia 8; Montemurlo, Cerretese, CM Carrara e Rosignano 6; Lucca Sky Walkers, Libertas Lucca, Legends Carrara, Valdicornia e Donoratico 4; Castelfranco e Viareggio 2; Invictus Livorno, Pistoia e Monsummano 0.

ma.mu.