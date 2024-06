Giorni di grandi decisioni. Dal d.s. al settore giovanile

Massimo rispetto per il presidente che ha messo sul piatto tanti soldi ed ha permesso alla Lucchese, due anni fa, di continuare a giocare tra i professionisti, ma oggi crediamo che sia legittimo porsi questa domanda: come farà Claudio Ferrarese, oltretutto un "debuttante" nel ruolo di direttore sportivo, a sbrogliare la complicata "matassa" legata ai contratti di quei tre-quattro giocatori che non rientrano più nei piani, se non sono state sistemate, da chi ne aveva la responsabilità, vecchie pendenze con i loro procuratori?

E’ questo l’aspetto più importante ed anche il più delicato che si troverà di fronte Ferrarese, una volta che avrà avuto l’ok definitivo da parte del presidente Bulgarella, di rientro dalla Sicilia. Vogliamo semplicemente dire che l’ex capo scouting di Frara dovrà essere supportato nel suo compito, ma soprattutto gli dovranno essere spiegati quali obiettivi la società vuole perseguire.

E qui toccherà al presidente chiarire sia con Ferrarese, ma soprattutto con l’allenatore Gorgone, la posizione ufficiale della società. Oggi è piuttosto chiaro che Bulgarella, dopo essere rimasto scottato dalla gestione della scorsa stagione, che ha lasciato pesanti strascichi sia sotto l’aspetto economico che tecnico, voglia controllare tutto più da vicino e forse anche ridimensionare gli obiettivi. Basterà dirlo con chiarezza. Lo scorso anno era quello giusto per rinforzare la squadra, partendo però dalle certezze che c’erano e che invece furono lasciate cadere; oggi la Lucchese deve fare i conti con un organico da sfoltire e al tempo stesso da "alleggerire" sotto l’aspetto economico, prima di mettere mano all’eventuale potenziamento tecnico del gruppo.

Dunque la settimana che si apre dovrebbe essere foriera di novità sia per quanto riguarda l’ufficializzazione di Ferrarese nel ruolo di direttore sportivo, sia per quanto riguarda il programma di rilancio dell’intero settore giovanile, al quale sta lavorando Massimo Morgia e che prevede forti investimenti, dal momento che sono state molteplici le criticità emerse nel corso della passata stagione.

Siamo entrati, dunque, in una fase estremamente importante della nuova stagione, che avrà bisogno di una presenza costante, in sede, del presidente Bulgarella. Molti i problemi sul tappeto, dal rinnovamento dell’organico, alla scelta del ritiro pre campionato, per finire alla prossima campagna abbonamenti. Ma solo per citare alcuni dei molteplici aspetti che riguardano la gestione di una società di calcio.

Emiliano Pellegrini