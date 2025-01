Girone A. Lecco batte tre colpi sul mercato. Col Trento via alla rincorsa playoff

Il Lecco affronta il Trento con tre nuovi innesti. Reduce da un’ andata deludente, terminato fuori dalla zona playoff, e da un inizio poco promettente, col pari col fanalino di coda Clodiense, la squadra di Volpe torna in campo oggi pomeriggio al Rigamonti Ceppi (17.30) per affrontare i gialloblu, ottavi a +6 sui blucelesti, frenati da due ko dopo 10 risultati utili. Serve una vittoria per far “pace“ coi tifosi (peraltro sempre presenti in massa) e riprendere la marcia verso i playoff, obiettivo minimo stagionale, distanti ora solo 3 punti. Per risalire, tre nuove pedine: Andrea Marino, centrocampista classe 2001 proveniente dal Trapani in prestito, Davide Grassini, classe 2000 dalla Carrarese ma cresciuto nelle giovanili dell’Inter, e il difensore Vincenzo Polito, classe 1999 dalla Spal, che potrebbe debuttare anche da titolare visti i problemi difensivi dei lecchesi.

Lecco (3-4-1-2): Furlan; Celjak, Billong, Stanga; Lepore, Ionita, Ilari, Kritta; Tordini; Sipos, Zuberek. All. Volpe. Fulvio D’Eri