Girone C. Il Caravaggio vola: secondo. Cade il Villa Valle

La sesta giornata di andata ha mescolato gioie e dolori per il quintetto bergamasco inserito nel girone C. Le luci della ribalta spettano ad un Caravaggio che continua a volare. La squadra di mister Rota, infatti, si impone (0-1) nella trasferta friulana in casa del Cjarlins Muzane al termine di una sfida combattuta e aperta, decisa dal gol-partita di Coati al 36’ del primo tempo. Una vittoria importnate per i biancorossi, che si ritrovano da soli al secondo posto alle spalle di un Campodarsego che vuole fare il vuoto alle sue spalle e strappa, sul terreno di una valida Virtus Ciserano, il sesto successo consecutivo (1-2) grazie alle reti di Pasquato dopo solo 3’ e di Cupani nella ripresa. Niente da fare per la formazione di Del Prato, capace di accorciare le distanze, senza riuscire a raddrizzare un avvio in salita. Le note negative in chiave orobica arrivano dai due passi falsi subiti da Brusaporto e Real Calepina, che rimangono imprigionate nelle posizioni calde della classifica. I gialloblù devono cedere 2-1 a Este, ma è la sconfitta interna nel duello diretto con il Lignano della Real Calepina a destare timori. Nonostante il generoso finale, la squadra di Espinal deve arrendersi (1-2) per una sconfitta che la fa scivolare nella zona rossa della classifica. Rimane a mani vuote pure il Villa Valle, che sul difficile campo del Mestre cede 2-1 nella ripresa.

GIRONE C, SESTA GIORNATA: Adriese-Treviso 3-0, Bassano Virtus-Dolomiti Bellunesi 0-0, Cjarlins Muzane-Caravaggio 0-1, Este-Brusaporto 2-1, Lavis-Montecchio Maggiore 2-2, Luparense-Calvi Noale 1-1, Mestre-Villa Valle 2-1, Portogruaro-Chions 2-1, Real Calepina-Brian Lignano 1-2, Virtus Ciserano Bergamo-Campodarsego 1-2.

CLASSIFICA:Campodarsego 18; Caravaggio 13; Treviso, Dolomiti Bellunesi, Villa Valle, Este, Portogruaro 10; Luparense, Mestre, Calvi Noale 9; Adriese, Virtus Ciserano Bergamo, Brian Lignano 8; Montecchio Maggiore, Bassano 6; Cjarlins Muzane, Brusaporto 5; Lavis, Real Calepina 4, Chions 2. Luca Marinoni