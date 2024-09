Girone C. Uno-due Ciserano, il derby parla rossoblù

La quinta giornata di andata del girone C di serie D ha confermato le difficoltà che il quintetto bergamasco si trova ad affrontare nel raggruppamento, ma ha anche evidenziato le potenzialità di Caravaggio e Ciserano. Sono queste le due note liete in chiave orobica di un turno che ha visto frenare lo slancio del Villa Valle (nel derby con i rossoblù), ma ha confermato anche la voglia di risalire del Brusaporto, dopo la partenza al rallentatore e gli ostacoli che deve superare una Real Calepina che è già scivolata nella zona calda. La giornata si è completata con il pari tra i gialloblù di capitan Selvatico e la temuta Luparense. Il titolo di impresa del turno se lo aggiudica il Caravaggio, capace di superare 2-1 il blasonato Mestre, grazie alle reti di Reinero e Bernacchi, rispettivamente al 6’ e al 31’ del primo tempo, che hanno vanificato il provvisorio pareggio del veneto Sanat (al 10’). Un occhio di riguardo dev’essere rivolto al derby bergamasco che si è disputato a Villa d’Almé. I padroni di casa si sono presentati al via con i favori del pronostico, ma Chiggiato e Viscardi hanno indirizzato le sorti del match già nel primo tempo verso i rossoblù, che nella ripresa hanno saputo gestire con ordine il doppio vantaggio. Brutto ko per la Real Calepina, sconfitta 2-0 in casa del Calvi Noale.

RISULTATI: (Quinta giornata): sabato Lignano-Adriese 1-1; Campodarsego-Este 4-0; Dolomiti Bellunesi-Portogruaro 1-2; Montecchio-Cjarlins Muzane 1-2; Villa Valle-Ciserano 0-2; Calvi Noale-Calepina 2-0; Caravaggio-Mestre 2-1; Chions-Lavis 1-2; Trevisa-Bassano 1-1. Ieri Brusaporto-Luparense 0-0.

CLASSIFICA: Campodarsego 15; Treviso, Caravaggio e Villa Valle 10; Dolomiti 9; Luparense, Calvi e Ciserano 8; Este e Portogruaro 7; Mestre 6; Adriese, Cjarlins, Montecchio, Bassano, Lignano e Brusaporto 5; Real Calepina 4; Lavis 3; Chions 2.

L.M.