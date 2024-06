Girone di ferro con Polonia. Brasile ed Egitto L'Italia affronta una sfida impegnativa nella finale a otto della Nations League maschile a Parigi, con Polonia e Brasile come avversari. De Giorgi ha annunciato la lista dei 25 azzurri in corsa per i 13 posti. Le ragazze di Velasco conoscono il loro cammino nel girone.