Giudice sportivo. Lisi raggiunge Mezzoni nella lista dei diffidati

Con l’ammonizione ricevuta al 40′ minuto del match di Ferrara, Francesco Lisi è entrato in regime di diffida. Lo ha ufficializzato il giudice sportivo che si è espresso dopo la seconda giornata del girone di ritorno. Al prossimo giallo scatterà dunque la squalifica per l’esterno del Perugia. Lisi si aggiunge a Mezzoni, anche lui a rischio "giallo". Per Montevago, invece, si è invece trattato del settimo giallo. Nessuno squalificato nelle fila del Carpi, prossimo avversario dei biancorossi in campionato.