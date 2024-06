Giulia Gabbrielleschi. L’Europeo di fondo per tornare in alto

Gabbrielleschi europea. Dopo tre settimane di stage azzurro a Livigno, accompagnata dal proprio tecnico Massimiliano Lombardi, Giulia Gabbrielleschi è pronta ad affrontare i Campionati Europei di fondo, che si terranno da mercoledì 12 a sabato 15 giugno a Belgrado. La campionessa pistoiese, classe 1996 (a luglio spegnerà 28 candeline), tesserata di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, difenderà i colori della Nazionale italiana di nuoto in acque libere gareggiando nella 10 chilometri, in programma dalle 9 di mercoledì 12. È iscritta anche alla 5 chilometri, in calendario il giorno successivo dalle 12, ma ancora non è dato sapere se sarà al via (si deciderà in loco, così come una sua eventuale partecipazione al Team Event, la staffetta mista 4x1500 metri). In questo periodo Giulia si è allenata forte: vedremo come risponderà in gara. Dopo la kermesse continentale, l’atleta è attesa dalla 60esima edizione del prestigioso Trofeo Sette Colli IP di nuoto allo Stadio del Nuoto a Roma (21-23 giugno): per lei venerdì 21 i 1500 metri, ultima prova di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un periodo denso di impegni a cinque stelle. Per il resto della squadra, il clou arriverà a luglio, con i Regionali e le massime competizioni nazionali. Squadra che ai recenti Campionati Italiani di categoria ha visto gli splendidi quarto e quinto posto, nei 200 e 100 metri rana, di Vittoria Gridel (Ragazze). Questi gli altri risultati: Gridel si è classificata settima e undicesima nei 200m e 400m misti; Diletta Masini, Ragazze, 16a nei 100m rana, 23a nei 400m misti, 19a nei 200m rana e 26a nei 200m misti; Silvia Campanella, Cadette, 23a nei 400m misti, 26a nei 200m sl, 28a nei 400m sl e 31a nei 200m misti; Tommaso Lamura, Ragazzi, 10° nei 200m farfalla, 13° nei 100m farfalla, 15° nei 400m misti e 20° nei 200m misti; Alberto Carobbi, Cadetti, 19° nei 200m misti, 25° nei 400m misti, 27° nei 200m rana e 31° nei 100m rana; Emilio Carobbi, Juniores, 42° nei 100m sl.

Gianluca Barni