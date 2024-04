Giulia Martinengo sul podio nel gp intitolato a Stefania Saerle. De Luca show a Miami trascina in vetta i Rome Gladiators

Continuano le belle prove dei binomi azzurri in campo internazionale. A partire da Lorenzo De Luca che nel Global Tour di Miami Beach ha portato alla vittoria il team "Rome Gladiators". De Luca ha siglato la tappa della Global Champions League risultando non solo il trascinatore della squadra ma anche fra i protagonisti della gara. Nel dettaglio: primo giro (Laura Kraut-Bisquetta (0), De Luca-Cappuccino (0). Secondo giro De Luca-Denver de Talma (8), l’irlandese Michael Duffy-Clapton Mouche (0). Tot. nei due giri 8 pen. Secondo posto per Prague Lions (10 pen.), terza piazza agli Stockholms Hearts (12). Il terzo giorno il cavaliere azzurro ha impiegato di nuovo Cappuccino in GP: niente errori ma con 2 penalità per fuori tempo ha concluso 10° il GP vinto proprio dal suo compagno di team, Micael Duffy (Clapton Mouche), unico a chiudere con doppio netto, davanti all’austriaco Kuhner e al francese Anquetin. Un bel "biglietto da visita" per De Luca che ora affronterà la finale della Fei World Cup a Riad (16-20 aprile). Azzurri sugli scudi anche in casa: nel GP "quattro stelle" del Toscana Tour di Arezzo, intitolato all’indimenticabile lady dell’allevamento italiano, Stefania Saerle, madre di Ita Marzotto, a sua volta fondatrice dell’Arezzo Equestrian Centre, Giulia Martinengo Marquet (Delta de L’Isle) ha conquistato un significativo 3° posto nella selettiva prova (h. 1,55 m) vinta con doppio zero dalla svedese Emanuelsson davanti alla star tedesca Weishaupt. Infine il "tre stelle" di Gorla: Emanuele Camilli ha sfiorato la vittoria (su Chacco’s Girlstar) chiudendo 2° solo per il tempo, dietro all’austriaco Obernauer (Kleons Renegade).