Gli ex gialloblù promossi. Pierini guida la classifica

Lasciati ma felici. Sono quei giocatori che per svariati motivi hanno dovuto abbandonare il Modena ma che nella stagione 2023-24 si sono presi la soddisfazione di vincere i rispettivi campionati o di conquistare la promozione ai playoff. È il caso di Nicholas Pierini (25 anni), attaccante del Venezia, con 5 reti in 38 partite nella regular season più 1 nelle 4 dei playoff. Approdato al Modena in prestito dal Sassuolo il 1° febbraio 2021 Pierini in gialloblù aveva giocato 12 partite con 3 reti prima di rientrare alla casa madre. In tutte le squadre che hanno primeggiato nei tre gironi di C figuravano ex gialloblù. Nel Mantova, primo nel girone A erano ben sei. Due elementi imprescindibili si sono dimostrati il centrocampista e capitano Salvatore Burrai (37), 31 presenze, 4 reti e ben 11 assist, e l’attaccante Francesco Galuppìni (30), che in 38 partite ha firmato 14 reti più 6 assist. Burrai era in gialloblù nel 2013-14 giocando 9 partire più 3 dei playoff; Galuppìni, arrivato in prestito dal Parma nell’estate 2017, a Modena non si era mai visto, le 6 partite in cui era sceso in campo prima del fallimento le aveva tutte giocate lontano dal Braglia. Protagonisti sono stati anche il centrocampista Mattia Muroni (28), 30 partite e 4 reti e l’attaccante Gaetano Monachello (30), 32 presenze e un solo gol. I due avevano indossato la maglia canarina nel 2020-21, con 35 partite e 6 reti il primo, 23 e 5 il secondo. E ancora i difensori Tommaso Maggioni (22), 14 presenze e 2 reti, e Sebastien De Maio (37), 10 presenze, prelevato dal Vicenza nel mercato invernale.

In gialloblù Maggioni aveva giocato 8 partite nel 2021-22, De Maio 10 nel 2022-23. Nel Cesena dominatore del girone B ma anche di tutta la categoria avendo conquistato pure la Supercoppa di C, il difensore Matteo Piacentini (25), 13 presenze, e l’attaccante Roberto Ogunseye (29), 25 partite e 4 reti, hanno rivissuto una stagione memorabile come quella conosciuta a Modena nel 2021-22. In gialloblù Piacentini aveva giocato 11 partite, Ogunseye 22 con 5 reti. Anche nella Juve Stabia vincitrice del girone C gli ex canarini erano due, il terzino sinistro Daniele Mignanelli (31), 33 partite, 4 reti e 3 assist e il trequartista Nicola Mosti (26), 17 partite, un solo gol e 4 assist. Mignanelli era a Modena nel 2021-21 con 28 presenze, Mosti fra il 2021 e il 2022 con 49 partite e 4 gol.

Nella partita Vicenza-Carrarerese (terminata 0-0) gli ex del Modena erano tre: il difensore Mauro Coppolaro (27), 28 partite nella regular season e 6 nei playoff, il centrocampista Nicolas Schiavi (29), 32 presenze e 5 reti più 6 e 1, l’ala Niccolò Belloni (30), 28 e 1 oltre a 6 presenze nei playoff. Coppolaro aveva disputato in gialloblù 17 partite nel 2022-23, l’oriundo argentino Schiavi 30 con 2 reti nel 2016-17, Belloni 7 con un gol nel 2013-14. Diversi di loro nel prossimo campionato cadetto li rivedremo al Braglia ma da avversari.