Gli ultras venerdì sotto la sede per contestare

Sotto la sede del Perugia calcio. Venerdì alle 21 gli Ultras (i gruppi Ingrifati, Armata Rossa, Nucleo XX Giugno) e il Centro di Coordinamento hanno indetto un sit-in di protesta per contestare ancora una volta il presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre. "Qualche giorno fa abbiamo appreso dell’ultimo affronto fatto da Santopadre alla tifoseria perugina, rifiutando l’ennesima proposta per la cessione del club. Non entreremo nei dettagli del perché la cordata di Sciurpa si sia ritirata, dopo l’estenuante teatrino che già da qualche tempo stava andando avanti. L’unica cosa certa è che il nostro Perugia resta in ostaggio dello (…) Santopadre", si legge nella nota dei gruppi. "Avevamo, qualche settimana fa, invitato gli sponsor a desistere dal continuare con il loro supporto economico, torniamo a ribadire l’importanza del fare terra bruciata a questo personaggio, sollecitando ancora una volta tutti coloro non siano legati da contratti vincolanti a destinare altrove i loro danari. Abbiamo letto in questi giorni, sui vari social, deliri di ogni genere. Una su tutte quella di restare fuori e disertare il Curi, al contrario pensiamo che sia obbligo, ora più che mai, far sentire forte la nostra presenza, la pressione di una contestazione degna di questo nome. Gli abbonamenti saranno uno dei primi passi: disertare la campagna abbonamenti! Di certo il nostro posto resta lo stadio e più in generale dobbiamo tornare ad essere presenti". L’appuntamento è per "venerdì prossimo alle 21 sotto la sede del Perugia Calcio, nella zona antistante il Museo, per un SIT-IN di protesta contro Santopadre e tutta la sua dirigenza. Non lasceremo il nostro Grifo nelle sue mani, non saremo noi a mollare la presa!".