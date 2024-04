Godo, gara 1 è infinita. Vittoria dopo quattro ore

Lions Dolphins

LIONS DOLPHINS NETTUNO: D’Auria ss (1/4), R. Visalli cf (0/4), Ricci 3b (0/3), F. Vissalli rf (0/4), Lo Rillo 2b (0/3), Passa dh (1/2), Fr. Ludovisi c (0/4), Orlandi lf (0/3) (Fa. Ludovisi 0/0) (Caiazzo 0/0), Belardi 1b (2/4).

GODO: A. Casadio lf (1/4), Servidei 3b (1/5), Tanesini cf (0/5), Sabbatani c (1/3), Piumatti dh (1/4) (Bucchi 1/1) (Minghelli Radolovich), Monari 1b (1/3), Galli lf (0/2), Orselli 2b (0/3), Geminiani ss (0/1) (D. Meriggi (1/1) (M. Casadio 0/2).

Successione: Lions 010 000 020 0 = 3 bv 4 e 1; Godo 000 120 000 3 = 6 bv 7 e 1.

Lanciatori. Lions: Pouye rl 5.1 bvc 4 bb 3 so 6 pgl 5.40; Gallo (l) rl 4.1 bvc 3 bb 6 so 6 pgl 4.82; Stella rl 0.2 bvc 0 bb 0 so 1 pgl 0.00. Godo: Galeotti (w) rl 6.1 bvc 2 bb 4 so 6 pgl 0.73; Focchi rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 3 pgl 0; Piumatti rl 0.1 bvc 2 bb 2 so 0 pgl 13.50; Sabbadini rl 1.2 bvc 0 bb 2 so 3 pgl 3.38; Freddi rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 0 pgl 0.

Ci vogliono quasi quattro ore al Godo - ad Anzio - per aver ragione dei Lions Dolphins Nettuno: un successo arrivato soltanto al tiebreak, dopo essere stati in vantaggio 3-1 nella parte bassa dell’ottavo inning.

Sul monte per i ravennati c’è Piumatti, dopo un ottimo partente, Galeotti, e una prova consistente di Focchi come rilievo. Ma Piumatti va subito in crisi: subisce i singoli di Belardi e D’Auria.

Una scelta difensiva porta all’eliminazione del primo ma Riccardo Vialli arriva in prima e subito in seconda per la base ball concessa a Ricci. Un lancio pazzo porta a casa base sia Visalli, sia D’Auria per il 3-3. Sul monte allora va Sabbadini che compie il miracolo delle tre eliminazioni a basi piene. Il 9º inning non cambia il risultato, così si va al tiebreak: due uomini già in base e un attacco per parte. Antonio Casadio e Servidei sono pronti a scattare: la volata di sacrificio di Tanesini porta Casadio in terza.

Il singolo di Mattia Bucchi spariglia le carte: Casadio e Servidei volano a casa base per il 5-3 che diventa 6-3 con la base concessa a Galli, colpito da Stella. Godo, poi è bravo a difendere nella parte bassa del decimo e porta a casa una vittoria sofferta. Oggi (ore 10,30) gara2 con i lanciatori stranieri: per Godo ci sarà il cubano Abel Campos, ottimo una settimana fa.

u.b.