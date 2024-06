Goleade e divertimento. È la sfida tra i Quartieri

VIAREGGIO

Asd Inic-Varignano 3-0. È Romiti a sbloccare la contesa con un bel diagonale, su imbeccata di Luisotti. In un continuo batti e ribatti sono Ksioua e Del Carlo a cercare il pareggio, ma è altresì vero che Luisotti sfiora il raddoppio. Raddoppio che arriva nella ripresa, dopo che il portiere Maffucci aveva detto no ancora a Ksioua, con il chirurgico rigore calciato da Luisotti. Del Carlo e Ksioua sono gli ultimi ad arrendersi ma Volpe chiude i giochi. "Non ci aspettavamo un risultato così netto, ma questi ragazzi hanno un cuore enorme" dice soddisfatto Bruno Peirone. "Per fortuna non siamo stati eliminati – ammette Massimiliano Crivello –, ma questa Inic sarà un avversario tostissimo per tutti. Hanno meritato il successo". So.Ve.Co./Per Ale-Pulce&Scarburato/Spazio Tre. 5-2 Sconfitta che porta Pulce&Scarburato/Spazio Tre a dover dire addio al torneo. Del Frate e Minichino scaldano i guanti dell’attento Lunardini, poi è Rosi a sfiorare il palo. Passata la paura la So.Ve.Co/Per Ale mette il turbo. Cappè e Maiorana siglano un’uno-due terribile. Ad inizio ripresa Benedetti accorcia, poi Cerri va vicino al 2-2, ma è un fuoco di paglia. Maiorana in contropiede fa il 3-1. Il finale è al cardiopalma. Benedetti imbeccato da Del Frate fa il 2-3, ma in contropiede i vicecampioni chiudono i giochi con Misuri e Brandoni. "Eravamo in un girone molto duro e così l’abbiamo pagata. Purtroppo le assenze ci hanno limitato, ma i ragazzi hanno dato tutto" commenta Emiliano Falorni di Pulce&Scarburato/Spazio Tre.

Croce Verde Discobolo-Torre del Lago 5-2. Torre del Lago dice addio al torneo. In appena 20’ succede tutto, o quasi. Sblocca Mariani con un fendente al sette, raddoppia Scaranna ed il tris è opera di Bonamici. Zini però cerca di far rientrare i suoi in partita con il rigore che vale l’1-3. È un fuoco di paglia perché Scaranna, in contropiede, fa il 4-1. Nella ripresa l’indiavolato Zini ci prova almeno tre volte, senza però mai fare nuovamente centro. Chiude I giochi Mariani. "Sapevamo di esser stati inseriti in un girone durissimo - spiega Alessandro Bortone per Torre del Lago - e le tante assenze non ci hanno agevolato". Sergio Iacopetti