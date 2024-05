Golf. Bettacchi show, ’stacca’ tutti a Bellosguardo

Sabato scorso al Golf Bellosguardo Vinci il Trofeo Dream Land, giunto alla sua seconda edizione, ha aperto l’attività agonistica del fine settimana nei circoli empolesi. Ecco tutti i protagonisti della rassegna che ha riscosso una buona partecipazione di concorrenti in un bella cornice di pubblico. Claudio Montanari è tornato alla vittoria grazie a un giro in 78 colpi. In prima categoria Lorenzo Cavallini (40) ha preceduto Gianni Grifoni (37) così come ha fatto Gabriele Brotini (39) in seconda nei confronti di Carlo Carifi (37).

Giornata memorabile quella vissuta da Matteo Bettacchi che in terza, con ben 44 punti, è risultato inavvicinabile per tutti a partire da Giovanni Galimberti, giunto alle sue spalle con otto colpi di ritardo. Premi speciali sono andati a Paola Castellacci (35) e a Francesco Messinese (36), rispettivamente per la migliore lady e il miglior senior.

Il giorno seguente, invece, al Golf Montelupo i giocatori sono scesi in campo a coppie per la tappa del circuito International Pairs. Il duo composto da Marco Morelli e Claudio Montanari ha tenuto fede al pronostico imponendosi con 64 colpi. Nella categoria netta Daniele Zonta e Giovanni Fonnesu (47) hanno preceduto la coppia formata da David Caroti e Lorenzo Ricciarini (43). La miglior coppia mista è stata quella composta da Marcello Grilli e Katia Forconi (40).

Andrea Ronchi