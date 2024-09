Golf, Bmw Pga Championship al via: cinque italiani in gara al "quinto Major"

Da sempre il Bmw Pga Championship è uno dei tornei simbolo del DP World Tour, da molti giocatori equiparato a un Major. Si tratta del terzo dei cinque eventi delle Rolex Series e prende il via il 19 settembre sul percorso del Wentworth Club, a Virginia Water in Inghilterra. Il montepremi, stellare per il tour europeo, è di nove milioni di dollari e prima moneta di 1.530.000 dollari.

Il field è di grande qualità e avrà cinque italiani. Matteo Manassero e Francesco Molinari hanno vinto la gara rispettivamente nel 2013 e nel 2018 e arrivano al torneo con sensazioni differenti. Con loro Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan in un contesto che comprende nove giocatori tra i primi 30 della classifica mondiale e complessivamente 15 tra i top 50.

Tra i tanti concorrenti in grado di dare spettacolo, calamitano l’attenzione i tre protagonisti del precedente Irish Open: il danese Rasmus Hojgaard, vincitore, il nordirlandese Rory McIlroy, numero tre mondiale (suo il Bmw Pga Championship nel 2014), secondo, e Matteo Manassero, miglior italiano (9°) nella Race To Dubai (ordine di merito), terzo, che hanno dato vita a un ultimo giro di grande intensità e classe. Saranno tra i favoriti insieme agli inglesi Tommy Fleetwood (n. 12 del World Ranking), Aaron Rai (n. 22) e Matt Fitzpatrick (n. 28), allo scozzese Robert MacIntyre (n. 16), all’australiano Adam Scott (n. 17), al francese Matthieu Pavon (n. 26) oltre allo statunitense Billy Horschel (n. 24) e all’irlandese Shane Lowry (n. 29), quest’ultimi a segno rispettivamente nel 2021 e nel 2022.

Senza dimenticare gli altri sei tra i cinquanta: l’austriaco Sepp Straka, l’inglese Justin Rose, il danese Nicolai Hojgaard, gemello di Rasmus, i coreani Byeong Hun An e Si Woo Kim e lo svedese Alex Noren, gli ultimi due past winner nel 2015 e 2017. Da seguire anche gli americani Peter Malnati e Mark Hubbard, il belga Thomas Detry, l’austriaco Bernd Wiesberger, lo scozzese Ewen Ferguson, il francese Victor Perez, l’inglese Matt Wallace, il sudafricano Thriston Lawrence e il giapponese Rikuya Hoshino.

Difende l’ultimo dei quattro titoli conquistati sul circuito il neozelandese Ryan Fox, 37enne di Auckland, con un palmarès nel quale figurano anche tre successi su PGA Tour of Australasia, due sul Challenge Tour, tre su Charles Tour, il circuito di casa, e altri sei in giro per il mondo. Nel 2024 ha giocato sul PGA Tour con tre top ten in ventuno gare, ma con gli altri piazzamenti in media e bassa classifica e con sette tagli subiti.

Degli italiani ritorna Migliozzi, secondo azzurro nel ranking europeo (14°) e ottavo nell’European Masters prima della rinuncia all’Irish Open. Pavan va a premio da cinque uscite con la 12ª piazza nel Czech Masters. Altalenante Edoardo Molinari, vice capitano continentale alla prossima Ryder Cup.