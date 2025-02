Golf. Grandi sfide al Golf Club di Montelupo. I protagonisti della Louisiana di Carnevale

Tempo di goliardia al Golf Club Montelupo con la Louisiana di Carnevale. La gara ha unito divertimento e agonismo con la formula a squadre. Cinque i giocatori per ciascun team con la strategia a giocare un ruolo fondamentale. Grande equilibrio sulle 18 buche che Mauro Pisi, Chris Small, Valerio Brunetti, Andrea Sampieri e Massimo Pancani hanno completato in 59 colpi, punteggio che ha permesso loro di vincere la categoria lorda, quella dei colpi effettivamente tirati. In quella netta, tenendo conto del vantaggio di gioco determinato dagli handicap, Alberto Zia, Daniele Rimetti, Matteo Bonini, Giuseppe Francesco Gori e Marco Vinerbi (49) sono stati autori di una grande prestazione lasciando a cinque lunghezze Luciano Matteucci, Sergio Lami, Paolo Ristori, Ferdinando Santetti e Marcello Querci (54).