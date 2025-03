Tennistavolo. Titolo tricolore per Nagy-Colantoni. Successo nel doppio

Titolo italiano nel doppio di seconda categoria per Krisztina Nagy, l’atleta della Apuania Tennistavolo che in coppia con Chiara Colantoni (Eureka Roma), è salita sul gradino più alto del podio tricolore di Montesilvano, nel pescarese. La coppia romano-carrarese si è imposta superando per 3-0 (11-6, 11-9, 11-9) la coppia Elisa Armanini (Torino) e la cinese naturalizzata Wang Xuelan (Brescia).

Nella semifinale, molto combattuta, la coppia Krisztina Nagy-Chiara Colantoni (nella foto) ha prevalso 3-2 (14-16, 7-11, 11-1, 11-5, 11-2) sulle torinesi Candela Sanchi e Irene Moretti. "Sulla base dei ranking individuali eravamo le teste di serie numero 1, ma non avevamo mai fatto un doppio insieme e dunque eravamo favorite soltanto sulla carta – spiega la Nagy - abbiamo faticato nella prima e nella seconda partita. Poi abbiamo iniziato a capire come giocare insieme e negli ultimi tre set ci siamo imposte nettamente. Per me l’ultimo match è stato più facile, avendo una difesa in campo. Tenendo conto del fatto che le ragazze più giovani giocano molto veloce, avere dall’altra parte della rete Armanini, che è una brava difesa, mi ha dato più tempo e più tranquillità. Poi mi sono emozionata, perché si trattava del mio primo titolo di categoria, ma siamo riuscite nell’imperesa".

ma.mu.