L’Olimpia resta indietro. Passo falso a Madrid. Il Real conduce sempre e si stacca in classifica

Niente da fare per l’Olimpia Milano: arriva la sconfitta per 96-89, gli ospiti sono dodicesimi e oggi fuori dal play-in. Non c’è neanche il tempo dell’illusione iniziale in una partita che il Real prende in mano sin dall’inizio puntando forte sui suoi lunghi. Alla fine, con una prodezza di Mirotic a 0.8“ dalla fine, se non altro resta salva la differenza canestri che potrebbe essere molto preziosa in classifica. Domani la sfida chiave al Forum con il Barcellona con l’obiettivo di raggiungere i catalani in classifica. La serata dei 4.000 punti in Eurolega di Mirotic, che ne segna 14, non è brillante per il serbo ad eccezione di 3’ dominanti nel 3° periodo. Il problema più grosso è stato limitare i 222 cm di Tavares, con il capoverdiano che schiaccia ogni cosa che gli passa per le mani (24-9), ipotecando già di fatto la gara al 7’. Nel 2° quarto, l’Olimpia trova cittadinanza nella partita arrivando più volte a -9, ma fa malissimo la bomba sulla sirena di Llull (54-41). A inizio ripresa si accende d’improvviso Mirotic con 9 punti filati per il 63-59 che riapre la gara al 26’. È un’illusione perché il Real sgasa subito volando via 75-61 con Hezonjia. Basta questo per rimettere la gara in sicurezza per i blancos che nell’ultimo quarto gestiscono il vantaggio, fino a quando i dardi di Brooks la riaccendono improvvisamente, regalando poi la chance a Mirotic del -7 finale.

REAL MADRID-ARMANI MILANO 96-89 (31-16; 54-41; 78-63)