Golf. Il maltempo non ferma il Trofeo Pasquali al Cus. Filippo Maggi guida, davanti al veterano Zavarini

La pioggia abbondantemente caduta nei giorni scorsi non ha fermato l’attività agonistica del Cus Ferrara Golf, che ha ospitato il 10° Trofeo Pasquali, una gara ormai storica nel ricco calendario cussino, patrocinata da Riccardo Pasquali della omonima azienda. Il clima mite ha consentito un’avvincente competizione, con formula stableford che ha visto in campo ben 70 partecipanti divisi in 4 categorie. Risultati di tutto rispetto, con Filippo Maggi che, confermando le eccellenti performance delle settimane precedenti, ha registrato un ottimo punteggio di 32 punti (più 4 sul par del campo) e si è aggiudicato il trofeo, seguito dal veterano Guido Zavarini con 35 punti.

In seconda categoria posto d’onore per un altro giocatore d’esperienza, Rinaldo Buzzoni con 39 punti e a soli due punti di distanza Paolo Pirazzi Jr. In terza categoria primo netto Mattia Panebianco con 39, seguito dallo sponsor Riccardo Pasquali con 37 punti, che ha cavallerescamente ceduto la coppa a Nicolò Pantaleoni della segreteria, in segno di riconoscenza per l’ottimo lavoro eseguito dietro le quinte anche da Roberto Turchetti e Alessandra Mantovani, sotto la regia del direttore Luca Martufi. In quarta categoria la soddisfazione maggiore è andata a Rodolfo Spanazza con 40 punti, mentre prima tra le ladies è risultata Laura Visentin con 28. Prossimo appuntamento venerdì 1 novembre con il Trofeo Poliambulatorio “Città di Ferrara”.