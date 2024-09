Golf, Manassero quarto: impresa sfiorata a Wentworth

Billy Horschel ha vinto il BMW PGA Championship scrivendo per la seconda volta in carriera il suo nome nell’albo del più importante torneo del DP World Tour, da molti elevato alla pari di un major. Non è riuscita l’impresa a Matteo Manassero che, al comando con tre colpi di vantaggio al via dell’ultimo giro, ha perso gradatamente terreno. Troppi errori dal tee gli hanno compromesso lo score. Difficile mettere le palle vicino alla buca con lay difficili dal rough e, di conseguenza, complicato imbucare putt dalla lunghissima distanza. Per lui un ultimo giro in 73 colpi e un totale di -17 che lo ha portato in quarta posizione a pari merito con Matthew Baldwin e Aaron Rai. La delusione per la mancata vittoria non deve essere eccessiva poiché l’azzurro negli ultimi tre tornei ha finito terzo, sesto e quarto, un bel segnale per il rush finale della stagione. Per Manassero si tratta della settima top ten annuale e grazie all’ ottimo piazzamento sul percorso di Wentworth è salito al quinto posto della Race to Dubai, l’ordine di merito europeo. In Inghilterra, tre anni dopo la prima volta, Billy Horschel è tornato a vincere il BMW PGA Championship, tra i tornei più importanti del DP World Tour, da molti elevato alla stregua di un Major. A Virginia Water, nel Surrey, l'americano ha superato al play-off il nordirlandese Rory McIlroy e il sudafricano Thriston Lawrence, entrambi 2/i. Tutti e tre i giocatori hanno chiuso le 72 buche regolamentari con uno score di 268 (-20) colpi, ma a far la differenza, alla seconda buca spareggio, è stato un eagle show dello statunitense. Il finale è stato da mozzafiato. Dapprima Thriston Lawrence ha collezionato sette birdie portandosi al comando di due colpi sugli inseguitori al via dell’ultima buca, conclusa in par e il punteggio totale di -20. Rory McIlroy ha fatto quello che gli riesce meglio. In una giornata dove ha fatto fatica a imbucare anche putt corti, ha segnato l’eagle alla 17 dalla lunga distanza portandosi a -20 e agganciando Lawrence con ancora la 18 da giocare. Il nordirlandese non è riuscito a imbucare il birdie alla 18, fatto che gli avrebbe consegnato la vittoria. In compenso Billy Horshel ha realizzato birdie nelle ultime due buche e un totale di -20 si è aggiudicato l’accesso al playoff proprio insieme a McIlroy e Lawrence. Prima buca di spareggio alla 18 ha visto Lawrence lasciare campo libero con un errore tattico, una scelta discutibile sul secondo colpo con il legno da terra dalla stradina di destra. Per lui bogey contro birdie di McIlroy e Horshel. Alla seconda buca di playoff entrambi i giocatori hanno raggiunto in green con il secondo colpo. McIlroy ha mancato l’eagle per un soffio mentre Horshel non ha perso l’occasione imbucando il colpo della vittoria e riconfermandosi campione nel BMW PGA Championship per la seconda volta dopo quella del 2021.