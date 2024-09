Golf, Manassero vola alla conquista dell’Irlanda

Roma, 14 settembre 2024 – Matteo Manassero è stato il grande protagonista della seconda giornata dell’Amgen Irish Open, uno dei tornei più longevi e attesi nel calendario del DP World Tour. Il giovane veronese si è portato al comando al giro di boa del torneo. Lo ha fatto grazie a un giro in 66 colpi (-5), miglior risultato dell’intero field, che gli ha permesso di raggiungere un totale di -6. Il percorso del Royal County Down GC, a Newcastle nell’Irlanda del Nord, è considerato dalla rivista Golf Digest il migliore del mondo fuori dagli Stati Uniti. La certezza è che, ancora una volta ha dettato legge mettendo in serie difficoltà tutti i 154 giocatori in campo. In tanti sono caduti sotto le grinfie dei suoi rough impossibili e del suo vento imprevedibile.

L’azzurro ha giocato con intelligenza rispettando il campo nelle buche più delicate e andando all’attacco in quelle più permissive; ha regalato spettacolo partendo subito con un eagle e due birdie nelle prime tre buche, ha poi collezionato un altro birdie alla 11 e un eagle alla 12 incappando in due soli errori alla 5 e alla 14.

Tante energie spese per Manassero specie nelle ultime buche che, sulla carta, sarebbero buche di recupero e invece si sono trasformate in un bel banco di prova con vento contro. A metà gara è tallonato dagli inglesi Clement Todd e Laurie Canter a un solo colpo di distanza. Al terzo posto il nordirlandese Rory McIlroy, numero tre mondiale e vincitore nel 2016, a quota -4 insieme allo spagnolo Alejandro Del Rey e allo scozzese Ewan Ferguson. L’altro grande atteso, Robert McIntyre, occupa il 22° posto con -1.

Sono ben sette gli azzurri al via. Sta disputando un buon torneo anche Filippo Celli, a caccia di punti preziosi per risalire la classifica della Race to Dubai. Il giovane azzurro si trova al 13° posto con -2 (68-72). Al 52° posto Andrea Pavan con +1 (73-70) e 63° Renato Paratore con +2 (71-73). Sono usciti dal taglio fissato a +2, Francesco Laporta con (73-72) +3, Lorenzo Scalise +4 (76-70), che non è riuscito a rientrare nonostante il bel tentativo di recupero, ed Edoardo Molinari +9 (75-76) che fu secondo in questo evento nel 2014, a oggi il miglior risultato realizzato dagli azzurri. Il montepremi è di 6.000.000 di dollari con primo premio di 1.020.000 dollari.