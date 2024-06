Golf. Si impongono . Biscuoli e Ligabue

Il mese di giugno è iniziato all’insegna del divertimento al Matilde Golf dove sabato si è svolta una tappa del circuito Club Med Trophy giocata con formula Louisiana a coppie. Mauro Biscuoli e Lorenzo Ligabue hanno tenuto fede al pronostico imponendosi con 64 colpi, ben 8 meno del par del percorso. Nella categoria netta Marco Gilioli e Leonardo Prampolini (43) hanno superato Francesco Vinciguerra e Marco Frattini al termine di un avvincente testa a testa con le coppie appaiate nel punteggio e separate dal parziale delle ultime buche. Hanno completato il podio, a una lunghezza, Donata Paterlini e Domenico Vasapollo. Il giorno seguente oltre 90 giocatori si sono dati battaglia nella gara Promask. In prima categoria Luca Spattini (37) ha superato all’ultimo colpo Federico Baroc (foto), a pari punti, mentre Piergiovanni Crotti (35) è salito sul terzo gradino del podio. In seconda categoria posizioni delineate con Stefano Azzali (41) che ha preceduto Franco Nicotra (41) e Bruno Gazzetti (37) mentre in terza Corrado Storchi (42) ha dato fondo a tutta la sua abilità per avere la meglio su Veronica Farioli e Paolo Castagnetti, a una sola lunghezza.

Andrea Ronchi