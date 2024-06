Golf. Sul green per Pablito. A vincere è il cuore

Per la città di Prato, e l’intera Nazione, Paolo Rossi non è stato semplicemente il calciatore che ha regalato gioia ed emozione in campo. Certo, le sue prestazioni e i suoi gol al Mondiale del 1982 lo hanno eletto campione ma sono stati il suo esempio, anche fuori dal campo da calcio a elevarlo a leggenda. Pablito ci ha lasciati a soli 64 anni nel 2020 ma le pagine di storia legate al suo nome non si sono fermate. La moglie Federica Cappelletti e il fratello Rossano scendono ancora "in campo" ogni giorno per portare avanti l’attività della Paolo Rossi Foundation che, con Casa Pablito, dà sostegno a pazienti oncologici e le loro famiglie evitando l’ulteriore stress dei viaggi quotidiani verso le strutture nelle quali avvengono le cure. Sabato 8 giugno al Golf Le Pavoniere si è rinnovato l’appuntamento con la Golf e Foot Golf Cup, gara giunta alla quarta edizione. Simone Grassi, macchina organizzativa della giornata, supportato alla perfezione dagli addetti del circolo, è riuscito a mandare in campo ben 210 giocatori impegnati la mattina con i bastoni e al pomeriggio con i palloni da calcio. Molti i personaggi famosi presenti: Giovanni Galli, Alberico Evani, Nicola Zanone, Mario Tenerani la moglie Federica Cappelletti e Matteo Biffoni, a suo agio con il pallone tra i piedi. Il crescente clamore dell’evento ha richiamato giocatori da tutta Italia.

Ha vinto il padovano Tommaso Facchini che ha pareggiato il par del percorso di 72 colpi. In prima categoria Guangchun Yao (39) ha superato di misura Lorenzo Cavallini e Jinxi Hu. In seconda giornata memorabile per il bolognese Amedeo Santini (50) che ha lasciato a distanza siderale i bravi Haichun Chen (42) e Beck Hayden (41). In terza Fabio Branchetti (46) ha avuto la meglio su Xingjie Michele Bao (45) e Vezio Emiliani (39). La giornata ha avuto epilogo con la cena alla quale hanno preso parte 140 persone che hanno permesso di raccogliere oltre 1100 euro grazie alla lotteria abbinata. In totale la raccolta fondi della giornata è ammontata a 2600 euro.

Andrea Ronchi