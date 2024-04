Golf. Tutti i risultati del weekend al Golf Club di Montecatini

Sabato scorso i giocatori sono scesi in campo al Montecatini Golf per una tappa del circuito MC Tour. La formula a coppie ha permesso di unire agonismo e divertimento.

Gianfranco Ridolfi e Michele Giaconi hanno tenuto fede al pronostico che li vedeva favoriti al via, imponendosi con 78 colpi. Nella categoria netta Tommaso Pettini e Paolo Teruzzi (39) hanno superato di misura Gionata Barbieri e Fabrizio Giannini, terzi Giuseppe Parise e Marco Ruffa (37).

Domenica primo dei quattro appuntamenti con il circuito Fani Gioielli. Alberto Nardi ha vinto con 79 colpi.

In prima categoria Leonardo Bonelli (33) ha preceduto Roberto Antolini (32) e Roberto Tomsi (31); in seconda Lorenzo De Paola (39) vince davanti a Matilde Cocchi (36) e Marco Panteri (35). In terza vittoria per Giacomo Mari (37) seguito da Paolo Angeli (33) e Luca Binda (32).