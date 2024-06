Gp di Empoli e Giro del Montalbano. A Garibbo e Granger le due classiche

Due nobili classiche del ciclismo dilettanti nell’ultimo weekend. Sabato il Gp Città di Empoli (151 partenti) è stato vinto in volata su quattro compagni di fuga dal venticinquenne élite ligure Nicolò Garibbo al bis stagionale dopo la vittoria un mese fa nel Trofeo Matteotti. La corsa empolese organizzata dalla Maltinti Banca Cambiano e dal Comitato Sport del Comune, è vissuta su di una fuga di 10 corridori promossa dall’inglese Roberts, poi sulla salita di Castra a 33 km dal traguardo netto frazionamento, tanti ritiri (solo in 39 al traguardo), un allungo di Zurlo, infine il forcing di Cavallo che portava al comando anche Garibbo suo compagno di squadra, Pierantozzi, Bracalente e Masciarelli. Sulla inedita salita di S.Donato nulla cambiava, il quintetto non era più avvicinato dai pochi inseguitori e nella volata di Empoli era Garibbo a imporsi con sicurezza davanti a Masciarelli e Pierantozzi.

Arrivo: 1) Nicolò Garibbo (Technipes InEmilia Romagna) km 146, media km 41,880; 2) Lorenzo Masciarelli (MBHBank Colpack); 3) Lucio Pierantozzi (Work Service); 4) Bracalente; 5) Cavallo a 4; 6) Regnanti a 23; 7) De Totto; 8) Cozzani; 9) Cetto; 10) Zurlo.

Giro del Montalbano

E’ stata una rivincita della gara del giorno prima, questa di Bacchereto nata nel 1954 per merito di Luigi Bellini e Luciano Lenzi. E per la gara quest’anno un tocco di internazionalità con il successo in solitaria del forte inglese Benjamin Granger della MG Kvis Colors For Peace, squadra adottata anche dalla Seanese Corse ovvero la società organizzatrice di questa corsa giunta alla 68^ edizione. Granger ha vinto dopo essere stato in fuga per 130 km in quanto il tentativo è nato dopo 27 km in compagnia di altri 5 corridori che poi sono rimasti attardati nella parte finale della corsa. Tra questi anche il toscano Edoardo Cipollini che ha sbagliato percorso quando era rimasto sulla testa della corsa proprio con Granger. In località La Serra l’errore e quindi gli ultimi 12 km sono stati percorsi in solitaria da Granger mentre a Cipollini è rimasta la rabbia per quella deviazione a destra anziché proseguire dritti. Splendido secondo Garibbo vincitore a Empoli 24 ore prima, quindi Belleri in questa classica con 144 partenti.

Arrivo: 1) Benjamin Granger (MG Kvis Colors For Peace) km 157, in 3h53’, media km 41,546; 2) Nicolò Garibbo (Technipes InEmiliaRomagna) a 35; 3) Michael Belleri (Hopplà Petroli Firenze); 4) Francesco Parravano (Aran Cucine Vejus); 5) Lorenzo Masciarelli (MBHbank Colpck); 6) Sasso; 7) Carollo; 8) De Carlo; 9) Cavallo; 10) De Laurentis.