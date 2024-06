Assoluti di atletica, il forfait di Jacobs fa arrabbiare Mei. “Aveva promesso di esserci, così non va bene”

La Spezia, 26 giugno 2024 – Stella annunciata degli Assoluti di atletica leggera (a La spezia, sabato 29 e domenica 30 giugno), Marcell Jacobs ha deciso di saltare l’appuntamento spezzino dopo il 9.92 ottenuto in Finlandia. Un forfait che non è andato giù al presidente della Fidal (la Federazione italiana di atletica leggera) Stefano Mei, anche perché il campione olimpico dei 100 aveva assicurato la propria presenza soltanto una settimana fa, poi ha cambiato idea dopo che i biglietti erano andati esauriti anche e soprattutto per la sua presenza. "Non farò i campionati italiani, un appuntamento che ho sempre onorato, lo testimoniano i miei cinque titoli (dal 2018 al 2022) - ha spiegato Jacobs – Ma abbiamo deciso che l`avvicinamento all`Olimpiade sarebbe stato diverso. Abbiamo ancora da lavorare tanto, arriverò a Parigi da campione olimpico e voglio arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Lotterò fino all`ultimo centimetro".

Il forfait di Jacobs si unisce a quelli di Filippo Tortu e Chituru Ali (anche loro per scelta “tecnica”), che contribuiranno ad abbassare ulteriormente il livello delle gare di velocità a La Spezia, anche se il “cast” dei partecipanti è comunque molto nutrito e di alto livello: dal pesista Fabbri alla regina dei 5 e 10mila Battocletti.

"Non ne sapevo nulla, nessuno mi ha consultato, tanto meno ha informato il settore tecnico - il commento di Stefano Mei -. Solo il 19 mi aveva confermato la presenza a La Spezia. Così non va proprio bene. Chiederò spiegazioni al vice presidente vicario Sergio Baldo, che è anche suo comandante alle Fiamme Oro. Mi dispiace che Marcell non ci sia, ma ne prendo atto. Anche se a questo punto non sono nemmeno sicuro che il motivo sia quello di ritornare per un periodo in Florida. Promettere una cosa e poi farne un`altra non va proprio bene. Ne dovremo parlare a fondo"