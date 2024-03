Gran Premio Etruria, Falco Killer Gar e Funny Gio volano

Firenze, 21 marzo 2024 – Falco Killer Gar in 1.12.7 frantuma il record della corsa e della pista all’ippodromo Cesare Meli di Firenze. Lo straordinario 3 anni conquista la 79°edizione dello storico Gran Premio Etruria e centra la sesta vittoria consecutiva. La Divisione Maschile (euro 37.400) registrava otto puledri in partenza impegnati sui 2020 metri di pista. Il favore del pronostico verteva su l'imbattuto Falco Killer Gar, allievo di Gocciadoro e portacolori della scuderia Regina Horses. Al via Fast’nfuriuss sbagliava, Frankie Lj si opponeva a Fellow Wise As in 13.7, che assumeva il comando, mentre Falco Killer Gar si portava all’esterno trainando poi Fabio Bi. Il leader manteneva il comando al primo km, ma Falco Killer Gar con Alex Gocciadoro lo aggrediva con un parziale violento in 13.9 e passava a condurre. Il figlio di Varenne e Zawara Gar proseguiva in 14.5 sull’ultima curva per poi distendersi in arrivo e vincere nettamente in 1.12.7 al nuovo record della corsa e della pista. Fabio Bi con Mauro Biasuzzi in 1.13.4 si aggiudicava la piazza d’onore in 1.13.4 davanti a Fellow Wise As, 1.13.9 con Gennaro Riccio e Fangio Bi, 1.14.6 con Robi Vecchione. Falco Killer Gar, euro 1,59 la sua quota vincente, è apparso in pista come un cavallo maturo e velocissimo, con grandi prospettive.

Nel Gp Etruria Divisione femminile erano dodici le qualitative trottatrici di 3 anni che hanno dato vita a una corsa splendida. Protagonista assoluta l’energia e la determinazione di Funny Gio, rivelatasi come la miglior femmina a due anni vincendo il Gp Masaf e piazzandosi seconda nel Gp Anact. La figlia di Face Time Bourbon e Amazing Gio, portacolori della scuderia Comiantale, nata ad Antonio Somma, in partenza respinge in 14' Fantastica Doda e si porta in testa su Fan Idole Vf con Pippo Gubellini. Funny Gio fa corsa di testa respingendo alcuni attacchi e si scatena nel finale con ultimi 600 metri in 42.1 e 28.1 l’ultimo quarto. Funny Gio si affermava in 1.13.3 demolendo il precedente limite femminile di Blackflash Bar di 1.14, precedendo Fan Idole Vf, 1.13.4, Funny Girl, 1.13.9 con Marco Stefani e distaccata Fenice del Ronco 1.14.7 con Santo Mollo. Quinta affermazione in carriera per Funny Gio. Euro 1,67 la sua quota vincente. Alle premiazioni erano presenti numerose personalità, su tutti il presidente della Regione Eugenio Giani, insieme a Carlo e Laura Meli della Sanfelice che gestisce l'ippodromo.