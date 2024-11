Regular Season Ih. Chiavenna domina e vola al Master Round. Mikhnov trascinatore

Missione compiuta per Chiavenna. Nell’ultima giornata della prima fase di Regular Season IhL Division 1 i verdeblù hanno sconfitto 7-2 il Valpellice B in trasferta, chiudendo al primo posto il proprio girone. A trascinare i lombardi l’ucraino Mikhnov con una tripletta. Il 42enne -arrivato in estate a Chiavenna- nonostante l’età si è dimostrato fuori categoria con 25 gol segnati in otto gare, risolvendo i problemi offensivi. Sabato gli uomini di coach Friman affronteranno il Vinschgau in trasferta, nella prima gara del Master Round. La seconda fase stagionale vedrà Chiavenna affrontare le altre cinque squadre (tutti i club sono già qualificati ai playoff) che hanno chiuso nelle prime tre posizioni i due gironi. Oltre ai tirolesi, i verdeblu affronteranno di nuovo Aosta B e Valpellice B e a queste si uniranno Pinè e Pustertal. Chiavenna inizierà il Master Round con tre punti bonus. I Devils Milano, che hanno chiuso ultimi nel girone ovest, affronteranno invece il Qualification Round partendo con due punti bonus: esordio casalingo col Gherdeina. Solo due squadre su cinque andranno ai playoff. In IhL invece domani tornano in campo Varese e Como. I Mastini reduci dai sei successi di fila ospitano alle 20.30 l’abbordabile Valdifiemme per rimanere al terzo posto. I Lariani, alla stessa ora, sono chiamati alla trasferta col Caldaro capolista. A.S.