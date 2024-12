Gran Premio QN-Carlino. Grossato alza la voce

Cresce l’attesa per l’esito del 33° Master D’Italia-Memorial Generale Dalla Chiesa, che oggi vedrà assegnare gli ambìti trofei - uno per ciascuna delle diverse categorie, Bronze, Silver e Gold. L’esito di quest’ultima verrà dalla gara-clou dell’intero evento, GP "Il Resto del Carlino" di oggi pomeriggio.

Ieri la tensione ha cominciato a farsi sentire nella seconda e ultima qualifica al GP odierno, il "piccolo" GP targato Equipe (1,40 m, speciale con formula mista): solo due i binomi con doppio netto e vittoria del veterano Massimo Grossato su El Grande ZL (solo 8 anni, l’azzurro lo ha in comproprietà con Thomas Fuchs) davanti alla ligure Anna Ruggeri (Ishiblue F), classificati in base al tempo. A seguire con un errore ciascuno nel secondo giro, Previtali (Castlefield Rouge) e Casadei (Tamis), poi al 5° posto ancora Previtali (Corembar Blue Ps). Vedremo se il Master Gold iscriverà nel suo Albo d’Oro un nome nuovo, l’esito resta apertissimo.

A inizio giornata il Premio Nada Trivial (Open 1,30 m formula mista) è stato siglato dalla elvetica Noah Philips De Vuyst (Rembrandt v/h Keyseros) davanti alla nostra Codicé (Up Up de Kappa) e ad Alessandro Amatobene (Galatea Bella). La successiva prova di consolazione Silver Tour per i concorrenti non qualificati alla finale di oggi ("125" a tempo), è andata a Carolina Cellino (Voltair de Vallitara) mentre la consolazione del Bronze Tour ("115" a tempo) è stata vinta da Lucrezia Luciani (Jina du Coin). In precedenza la "135" del Campionato italiano militare interforze indoor ha registrato il primo posto del team Aeronautica, davanti a Fiamme Oro, Esercito e Carabinieri. Resta da dire della "115" Rwp mista speciale, firmata da Marca Biagi (Chassis H). Le gare di oggi: GP Il Resto del Carlino Master Gold, Premio Comet (1,30 m a barrage), Premio Grafiche Zanini Master Silver ("125 a due manches") e finale del Campionato militare italiano interforze indoor.

Dove vedere: streaming su www.cavallomagazine.it live dalle ore 13: Finale Campionato a Squadre Interforze indoor, dalle 14.45 GP Master d’Italia "Memorial dalla Chiesa" Premio QN il Resto del Carlino.