Grande prova ad Avenches in Fei Nations Cup. La Nazionale paralimpica sul podio in Germania e Salvadè è terza nel ranking mondiale. Completo, gli azzurri secondi vedono Parigi

Convincente prestazione della Nazionale azzurra di completo ad Avenches, Svizzera, terza tappa della Fei Nations Cup. Il 2° posto del Team Italia (160.00 punti negativi) conquistato dietro i padroni di casa elvetici (134.60) e davanti alla fortissima Germania (231,90), confermano la competitività dei nostri binomi. Ad Avenches la nostra formazione si è insediata al 2° posto già dopo la prima prova di rettangolo e ha mantenuto la posizione anche in quella di campagna (cross-country) e difeso il secondo gradino del podio anche nella terza prova di salto ostacoli. Per l’occasione la squadra era composta da Roberto Riganelli-Djakarta de Mancy, Alessio Proia-Gatto Salta d’O, Emiliano Portale-Scuderia 1918 Future e da Evelina Bertoli-Fidjy des Melezes). La migliore performance azzurra individuale è stato tuttavia il 3° posto della veterana Susanna Bordone su Imperial vd Holtakkers. Ora Italia e Svizzera sono entrambe al primo posto della generale della Fei Nations Cup (180 punti). "Sono molto soddisfatto – ci ha detto il direttore sportivo Fise, Francesco Girardi – a un mese e mezzo dalle Olimpiadi queste sono gare delicate, un bel risultato così aumenta le motivazioni". Prossimo test subito questa settimana a Lumhelen. Molto bene anche la Nazionale di equitazione paralimpica, ad Hagen: 3° posto a squadre (vittoria Usa davanti alla Francia), la inesauribile pluricampionessa mondiale Sara Morganti 1ª (su Mariebelle) e 2ª (con Royal Delight) nel "tecnico", nonché 1ª nel Freestyle (80,167% dei punti) del Grado Uno. Poi 4ª nel Frestyle del Grado Tre Federica Salvadé (Escari) con il "personal best score" di 74,911% nel Freestyle, e lo strepitoso al 3° posto nel ranking mondiale della Fei. Un gran bel biglietto da visita per Parigi.