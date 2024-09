Grifo, dodici forfait a Carpi. Tra nazionali e infortunati. Formisano fa la conta. Ma ci sono i "nuovi» pronti

Stavolta l’emergenza fa meno paura. Anche se per la trasferta di Carpi la lista degli assenti è veramente lunga.

La difesa e l’attacco sono i reparti più colpiti, dalle convocazioni in Nazionale e dagli infortuni. Ma gli ultimi arrivi dal mercato, Mezzoni, Leo e Giraudo, consentono a Formisano di essere tranquillo almeno in difesa. Mentre per il reparto avanzato, l’assenza di Sylla e quella probabile di Seghetti lasciano il pacchetto offensivo più sguarnito. Il Perugia visto in campo con la Spal offre garanzie, sotto tutti i punti di vista. Adesso Formisano, assenze a parte, potrà avere a disposizione una rosa variegata e di qualità. Nonostante i tanti forfait, il tecnico avrà la possibilità di scegliere e dare seguito all’importante successo del debutto al "Curi".

La lista dei forfait. Alla seduta di ieri mattina non hanno partecipato i quattro calciatori convocati Lickunas, Plaia, Sadetinov e Di Maggio, mentre Amoran ieri si è allenato con il gruppo biancorosso e poi ha raggiunto la sua Nazionale. Fuori uso ancora Souarè (il difensore potrebbe rientrare in gruppo domani ma non sarà disponibile), Lisi che è alle prese con un problema che lo costringe ad un allenamento differenziato, indisponibile Squarzoni, al pari di Sylla che oggi si sottoporrà agli accertamenti del caso per quantificare il problema al ginocchio. Per Seghetti, invece, domani sarà un giorno importante: l’attaccante è fuori per una botta pesante alla caviglia che lo ha costretto a fermarsi. Domani è atteso in gruppo per testare la sua condizione ma difficilmente avrà un ruolo da protagonista per la sfida di domenica pomeriggio contro il Carpi. Ai dieci indisponibili si aggiungono Dell’Orco e Lewis che resteranno fuori per mesi.

Le note liete. Mezzoni pronto all’esordio, Leo si prepara. Il difensore del Napoli, Francesco Mezzoni, è arrivato nell’ultimo giorno di mercato. Il giocatore ha atteso una soluzione in serie B, sfumata la possibilità ha accettato con entuasiasmo di tornare in biancorosso. Domenica scenderà in campo nel ruolo che nella passata stagione lo ha visto a suo agio, meno cursore e più difensore. C’è attesa anche per il giocatore svizzero che ben può interpretare il ruolo di difensore di destra.