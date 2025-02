Grifo, la "prima" di Cangelosi è in salita. Difesa in emergenza per tentare l’impresa

Una sfida molto difficile. Il nuovo allenatore del Perugia si presenta nel match sulla carta più difficile, in trasferta contro la prima in classifica. E lo fa con un pacchetto arretrato ancora una volta ridotto ai minimi termini. Rispetto all’ultima gara, sul campo della Lucchese, il Grifo perde (quasi sicuramente) Leo e ritrova Mezzoni e Yabre. Poca scelta nel reparto arretrato con il tecnico che vorrebbe schierare la difesa a quattro. Non si esclude, comunque, che viste le circostanze, Cangelosi decida di rimandare il 4-3-3 alla prossima gara e optare magari per una squadra meno spregiudicata.

Nella seduta di ieri mattina assente anche Dell’Orco, alle prese con la febbre che però, per fortuna, non desta preoccupazione in vista della partenza, oggi, per la Liguria. In forte dubbio Leo, rimasto ai box, mentre si è rivisto Riccardi ma certo non per la gara di domani a Chiavari. Nel caso in cui Cangelosi dovesse optare per la difesa a quattro, l’ipotesi più credibile sarebbe quella con Mezzoni a destra, Giraudo a sinistra, Plaia e Dell’Orco al centro del pacchetto arretrato. In questo caso l’unica soluzione in panchina sarebbe Yabre, con Giraudo che potrebbe all’occorrenza dare la sua disponibilità al centro.

A centrocampo, invece, si può scegliere, anche alla luce del ritorno di Bartolomei che partirà, presumibilmente, dalla panchina. Possibile il ritorno dal primo minuto in cabina di regia di Joselito, con Broh (o Torrasi) e Giunti a supporto del giovane spagnolo. Nel tridente, invece, si può scegliere. Al centro dell’attacco spazio a Montevago, con Cisco e Kanoutè favoriti sulle fasce e Matos e Seghetti in panchina. Nel caso in cui l’allenatore optasse per il 3-5-2, spazio a Mezzoni, Dell’Orco e Giraudo in difesa, Cisco e Yabre esterni, mentre in attacco la coppia potrebbe essere formata da Montevago e Kanoutè. C’è ancora una seduta per scegliere gli interpreti giusti. E pronti.