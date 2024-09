Grifo, la "squadra" di Faroni. I cambi sono solo al vertice

Cambia il vertice ma sono tante le conferme nella grande squadra di Javier Faroni. Il nuovo presidente del Perugia ha reso noto l’organigramma societario, le figure che lavoreranno al suo fianco nella sua nuova avventura che ha come obiettivo quello di far crescere la società biancorossa. In alto si cambia, ma continueranno a lavorare per il Perugia tanti volti già noti a Pian di Massiano. Non è nell’organigramma Pierpaolo Triulzi, figura però centrale del progetto biancorosso. Triulzi sarà infatti consigliere del presidente e seguirà in prima persona la società quando Faroni sarà in Argentina. L’altra figura centrale della società è Garcia Borras che è il nuovo direttore generale del Grifo, mentre a Mauro Ricci è stato affidato il ruolo di Responsabile delle relazioni istituzionali. Le altre figure, come era stato già sottolineato, sono nelle figure professionali esterne: il responsabile dell’ufficio legale sarà infatti l’avvocato Paolo Fantusati che durante l’atto dal notaio Biavati, ha raggiunto il gruppo argentino per sistemare alcuni dettagli, così come nuovo è il Responsabile dell’amministrazione finanza e controllo che sarà Filiberto Graziani. Poi, per il resto, Faroni (almeno per questa stagione) conferma tutte le figure già presenti nell’organigramma dell’ex presidente Santopadre. Al suo osto di direttore sportivo Jacopo Giugliarelli, lo staff tecnico, guidato da Formisano, è confermato in blocco, così come quello del settore giovanile. Il responsabile Area Academy e femminile, è Mauro Lucarini, team manager resta Massimiliano Rossi, ufficio stampa Francesco Baldoni. Confermato in blocco anche lo staff medico capitanato dal professor Cerulli. Stessi volti e mansioni anche per quanto riguarda segreteria (Eleonora Massetti), amministrazione (Chiara Cinelli), biglietteria (Tiziana Barbetti) e marketing (Valentino Fronduti).

Nel cda della società di Pian di Massiano, invece, dovrebbero figurare solo Javier Faroni, la moglie Erica, e Juan Martin Molinari.