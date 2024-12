Grifo-mercato, le strategie. Intanto Riccardi in difesa

Il primo colpo è già stato messo a segno: il Perugia ha già in tasca il contratto di Davide Riccardi (1996), difensore centrale, alto 1,86, con circa 150 gare disputate in Lega Pro. Il Perugia lo ha prelevato a titolo definitivo dal Novara e appena si potrà, il 2 gennaio, lo metterà sotto contratto. Questa è solo la prima operazione che la società di Faroni, insieme ai direttori Meluso e Giugliarelli, chiuderà in questa sessione di mercato invernale. L’idea è quella di sfoltire abbondantemente la rosa attualmente a disposizione di Lamberto Zauli e di puntellarla con obiettivi mirati. I primi due "colpi" sono già in casa: a partire dalla ripresa, l’allenatore biancorosso potrà avere a disposizione Dell’Orco e Cisco, usciti dai radar da mesi. Con l’arrivo di Riccardi, la il centro della difesa potrebbe già essere a posto, considerato anche il rientro, forse non subito, di Angella, ma il Perugia potrebbe intervenire anche sulla fascia sinistra.

La società di Pian di Massiano è infatti alla ricerca di un terzino sinistro che possa andare a completare il pacchetto che oggi comprende, di ruolo, solo Giraudo (per Dell’Orco si ragiona più in ottica centrale). Bacchin e Lisi sono giocatori più offensivi, che magari possono interpretare il ruolo di esterno di centrocampo con una difesa a tre. Mentre Leo ha giocato, comunque bene, da adattato. Nel programma che i direttori hanno presentato alla società ci sarebbe anche la necessità di reperire un centrocampista, possibilmente mancino, per andare a completare il reparto centrale. Anche in questo caso l’idea è quella di andare a pescare un giocatore che abbia esperienza, con partite di categoria nel suo bagaglio.

L’idea della società è anche quella di andare a cambiare il pacchetto offensivo, si andrà alla ricerca di un centravanti che possa garantire sostanza sia in assenza di Montevago che, all’occorrenza, in coppia con il capocannoniere del Perugia.