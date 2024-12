Le pagelle. Da Mendes ci si aspetterebbe qualcosa di più

SASSI 6 Sufficienza di stima perchè non era facile esordire in B in una partita come questa. Una buona parata su Juric e tre gol presi senza grandi responsabilità.

DELLAVALLE 6 Si guadagna la sufficienza per la respinta sulla linea, a Sassi battuto, su un tiro a colpo sicuro di Bianchi. Per il resto qualche... distrazione di troppo.

ZARO 6 Qualche errore in impostazione, dietro se la cava e a inizio ripresa, sul 2 a 2, va vicino al gol con una girata volante respinta alla disperata da Lezzerini.

CAUZ 6 La batteria di attaccanti che ha il Brescia non è semplice da affrontare, e lui se la cava con mestiere, non disdegnando qualche puntata in avanti.

DI PARDO 5,5 Partita ‘timida’, dove va meglio in spinta che in fase difensiva, nell’uno contro uno va spesso in difficoltà. (27’ st Magnino 6 ‘Rovina’ involontariamente con un’autorete sfortunata un buon approccio al match).

GERLI 7,5 Il numero 16 canarino, alla 16° presenza stagionale, segna al 16°’una rete da fuori di rara bellezza diventando il 16° marcatore stagionale. Già che c’è manda in gol Santoro con una gran assist.

SANTORO 7 Solita partita di grande sostanza, condita dalla qualità con cui segna la rete del provvisorio 1 a 2 scavalcando Lezzerini con un delizioso esterno destro su assist di Gerli. (27’ st Battistella 5,5 Non entra bene in partita e nei venti minuti che è in campo non riesce a trovare giocate interessanti).

COTALI 6 Gara ancora una volta diligente, interpreta quello che gli chiede l’allenatore senza sbavature e con sufficiente sicurezza. (41’ st Abiuso 6,5 Tocca un solo pallone ma è un assist bellissimo che mette davanti al portiere Bozhanaj per ilo definitivo 3 a 3).

PALUMBO 6 Partita come sempre volitiva, ma con qualche pizzico di egoismo di troppo. Ammonizione evitabile nel finale, gli costa la squalifica, gli costa un mezzo voto.

MENDES 5,5 Quando fallisce lo 0 a 2 a tu per tu con Lezzerini si capisce che non è la sua giornata fortunata. Pochi palloni toccati, e anche se lavora per la squadra ci si aspetta qualcosa di più da una punta del suo livello, leggi un pizzico di egoismo in una ripartenza tre contro due nella ripresa.

CASO sv Al primo scatto sente ‘tirare’ il muscolo della coscia e deve uscire. (9’ pt Duca 6 Ha caratteristiche diverse rispetto a Caso, ma si adatta al ruolo e sia pur con qualche errore dà il suo contributo al palleggio. 27’ st Bozhanaj 7 Aveva segnato il primo gol canarino dell’andata a Bolzano, segna anche l’ultimo del girone ma questo è importantissimo perchè regala il pari ai gialli nel finale).

Alessandro Bedoni