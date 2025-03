Grifo pronto a sfidare l’attacco dei record. La batteria dei difensori ora è di alto livello

Con una media di quasi due gol a partita la Ternana è leader del girone con i suoi 61 gol in 32 partite. Numeri che alla vigilia della partita potrebbero agitare il sonno dei biancorossi.

Ma dopo una stagione travagliata, il Grifo può tirare un sospiro di sollievo, al pari del tecnico Cangelosi che per sfidare l’attacco dei record può schierare la miglior difesa che presenta calciatori importanti per la categoria. Mai prima era accaduto quanto sta per verificarsi nel derby di domenica in casa della Ternana, ovvero la disponibilità di cinque giocatori di livello assoluto come Riccardi, Lewis, Angella, Dell’Orco e Amoran tra cui poter scegliere. Difensori pronti per fermare l’attacco della Ternana ma che già in allenamento alzano il livello della seduta e la concorrenza. Già da qualche settimana Cangelosi si può avvalere della disponibilità di Riccardi e di Dell’Orco (oltre ad Amoran cresciuto insieme ai colleghi più esperti), e non è un caso che il Perugia abbia ritrovato la sua solidità, anche se ci sono ancora momenti di sbandamento come a inizio ripresa con il Legnago. Situazioni che domenica andranno assolutamente evitati contro la squadra più forte e prolifica del campionato. Un gruppo capace al “Liberati” di andare a segno la bellezza di quaranta volte in sedici partite (e subire appena dieci reti). Dei cinque ne resteranno fuori due, addirittura tre qualora il tecnico dovesse decidere di giocare con la difesa a quattro. Ma è più facile ipotizzare che i biancorossi scenderanno in campo con un 3-5-2, attento ma propositivo a partire dalle fasce (a sinistra ci sarà Giraudo, a destra potrebbe essere ballottaggio tra Mezzoni e Leo). Il Perugia avrà l’arduo compito di cambiare marcia in trasferta (i numeri della stagione sono veramente deludenti al contrario di quelli del Curi) nella sfida sulla carta più difficile. Conforta, in tal senso, la buona prestazione (non il risultato) che il Perugia ha messo in campo con la capolista Entella alla prima di Cangelosi.