Grifo, Seghetti nel mirino. Per il bomber bussano in 4

Prende il via ufficialmente il primo luglio, ma il calciomercato è già iniziato con sondaggi e proposte. A Pian di Massiano, dopo le operazioni Santoro-Iannoni, si attendono novità in merito alla società ma si va avanti con le trattative per non perdere terreno e tempo. E intanto ci sono le prime squadre che avrebbero fatto un sondaggio sul capocannoniere biancorosso. Già, perché su Alessandro Seghetti avrebbero chiesto informazione quattro società, tre di serie B e una di serie A che, in caso di acquisizione del cartellino, potrebbe lasciare in prestito il calciatore al Perugia per un’altra stagione.

Il classe 2004 nella prima stagione con i grandi ha messo a segno 8 gol, con una stagione, tutto considerato, molto positiva. A Pian di Massiano, e attraverso l’entourage del calciatore, avrebbero fatto un sondaggio il Pisa, il Frosinone, la Cremonese in serie B, mentre dalla massima serie avrebbe chiesto informazioni anche il Cagliari. La Cremonese e il Frosinone lotteranno per la massima serie e Seghetti potrebbe ritagliarsi un ruolo inferiore rispetto a quello che potrebbe trovare a Pisa. Mentre nel caso il Cagliari dovesse essere realmente interessato, allora non si esclude una conferma a Perugia per la prossima stagione in prestito. La soluzione forse più giusta per tutti.