Grifo spuntato col Gubbio. Tutto sulle spalle di Seghetti

Dopo un avvio di campionato sulle montagne russe, per i risultati ma soprattutto per il cambio al vertice, il Perugia adesso può concentrarsi solo sul campo. Perché nonostante i tentativi di Formisano di isolare la squadra, è normale che qualche ripercussione sulla concentrazione ci sia stata, soprattutto a Carpi, con la squadra passata da Santopadre (che ieri è passato nella sede biancorossa) a Faroni alla vigilia del match. Ma adesso è arrivato il momento di pensare solo al campionato, con l’obiettivo di iniziare ad accorciare le distanze da chi sta già prendendo il largo. La prima occasione utile è quella di domenica sera, quando al Curi arriverà il Gubbio, squadra che in tre partite ha conquistato sette punti, segnato appena due reti ma senza subirne, l’unica del girone. Sarà purtroppo un Perugia decimato in attacco quello che proverà a scardinare la difesa della formazione dell’ex Taurino. Fuori dai giochi Sylla, ma soprattutto fuori dai giochi Montevago: l’attaccante ieri ha svolto un lavoro differenziato con le scarpe da ginnastica, nei prossimi due allenamenti (oggi e domani) proverà a fare qualcosa in più ma sono poche le chance di vederlo anche in panchina. L’attaccante sarà sicuramente a disposizione per la trasferta di Pescara. Ma le due cattive notizie sono intervallate da una buona: Alessandro Seghetti, infatti, torna finalmente a disposizione e sarà in campo dal primo minuto. Con lui potrebbe esserci il giovane Marconi, a meno che Formisano non decida di schierare due trequartisti alle spalle della punta. Decisioni che verranno prese nelle prossime ore. Buone notizie, anche se ci sarà ancora da attendere, per quanto riguarda Bartolomei che resta in dubbio fino all’ultimo. Oggi si potrà avere un quadro più chiaro. Sono invece rientrati alla base i calciatori che sono stati impiegati in Nazionale, così come Lisi è rientrato a pieno ritmo.